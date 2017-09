Mann døde etter knivstikking i Oslo – politiet etterlyser drapssiktet

Mannen i 20-årene som ble knivstukket på Ellingsrud i Oslo torsdag kveld, døde av skadene. Nå er en drapssiktet 23-åring etterlyst.

Politiet har siktet og etterlyst en 23 år gammel navngitt mann nasjonalt og internasjonalt etter knivstikkingen utenfor Ellingsrud T-banestasjon natt til lørdag, der en mann i 20-årene ble drept.

– En person er siktet og han er nå etterlyst nasjonalt og internasjonalt. Vi har gjort flere forsøk på å få ham pågrepet, men har ikke lykkes med å lokalisere ham, sier fungerende leder for voldsseksjonen i Oslo politidistrikt, Kjetil Moen, på en pressekonferanse på Politihuset på Grønland lørdag ettermiddag.

Den etterlyste er en 23 år gammel mann som er 173 centimeter høy og som har rødbrunt hår. Torsdag kveld skal han ha vært iført en grønn jakke, mørk hettegenser og blå dongeribukser.

Den siktede 23-åringen er tidligere kjent av politiet. Oslo-politiet mener at en konflikt mellom de to mennene er bakgrunn for ugjerningen.

– De to var bekjente og vi har grunn til å tro at det var en konflikt mellom dem da stikkingen skjedde, sier Moen.

Politiet opplyser at det er gjort beslag, men vil ikke kommentere om det dreier seg om drapsvåpenet.

ETTERLYSER DRAPSSIKTET: En mann er ettersøkt etter drapet på Ellingsrud. Kjetil Moen (t.h) og Sturla Henriksbø (t.v) ved Oslo-politiet. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Knivstikking ble drap



Det var klokken 21.48 torsdag kveld at politiet fikk melding om at en mann i 20-årene var knivstukket, i nærheten av T-banen på Ellingsrud i Oslo. Han ble kjørt til sykehus med alvorlige skader i overkroppen. Der døde han lørdag, opplyser politiet.

Situasjonen har «utviklet seg til et drap», skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Fredag opplyste politiet at en mann er siktet i saken, og etterlyst i politiets interne systemer.

– Vi ønsker å komme i kontakt med ham, og han vet om dette, men den siktede er ikke pågrepet, sa fungerende leder for voldsseksjonen i Oslo politidistrikt, Kjetil Moen, til NTB fredag ettermiddag.

Torsdag kveld og fredag gjennomførte politiet et omfattende søk etter mannen med blant annet politihunder og helikopter. Det var ifølge innsatslederen på stedet flere vitner til hendelsen.

Mange ble avhørt på stedet, mens minst to ble kjørt vekk av politiet for videre avhør utover natten til fredag.