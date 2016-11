Mann døde etter knivstikking i Moss

En mann i 30-årene som ble knivstukket i en leilighet, døde natt til tirsdag av skadene.

Det var like etter klokken 18 mandag kveld at politiet fikk melding om knivstikking på en privat adresse på Jeløy.

Da de ankom åstedet fant de mannen kritisk skadet, og pågrep en mann - også han i 30-årene.

– Siktede er ikke avhørt. Vi kan derfor heller ikke si noe om hvordan han stiller seg til siktelsen, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Østfold-politiet til VG ved 03.45-tiden natt til tirsdag.

Han sier at mannen er siktet for drapsforsøk, men at dette kan bli utvidet til drap tirsdag morgen.



I leiligheten var også en tredjeperson, og det er ifølge NTB hans leilighet. Han har status som vitne, opplyser politiet.

Både fornærmede og mistenkte er kjenninger av politiet.



– Vi gikk inn med skjold og våpen på bakgrunn av meldingen. Pågripelsen foregikk uten dramatikk, sier operasjonsleder Jon Erik Nygård til VG mandag kveld.

POLITIOPPBUD: Politiet rykket inn i leiligheten med skjold og våpen, og hentet ut to personer. Foto: Tor Aage Hansen , NTB scanpix

Den fornærmede mannen fikk behandling på stedet en drøy time, før han ble fløyet til Ullevål sykehus.

Klokken 22.30 var tilstanden fortsatt kritisk, men klokken 00.55 ble mannen erklært død.

Ifølge Moss Avis var det en nabo som varslet politiet etter å ha hørt skrik.

Det er mandag kveld for tidlig å si noe mer om hendelsesforløpet, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding.