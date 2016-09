Mann (59) tilstår å ha skutt kone og stesønn

59-åringen fra Kirkenes har fortalt forsvareren sin at han drepte Pimsiri Songngam (37) og hennes sønn Petchngam (12), melder TV 2.

– Jeg pratet med min klient i går. Under samtalen bekreftet han å ha skutt sin kone og hennes sønn, og så seg selv. Den erkjennelsen har også tingretten vist til, sier mannens forsvarer, Stein Rønning, til TV 2.

59-åringen fikk selv alvorlige skader, og er fortsatt innlagt på sykehus, men er utenfor livsfare.

Den siktede sa seg enig i varetektsfengslingen og har i sin erklæring erkjent å ha skutt sin ektefelle og hennes sønn, i Kirkenes natt til 29.august 2016. Han har ikke ønsket å ta stilling til skyldspørsmålet ennå, skriver politiet i en pressemelding.

Bakgrunn: Kirkenes-drapene sendes til spesialenheten

Ville anmelde mannen



Natt til mandag 29. august ble Pimsiri og hennes sønn Petchngam (12) skutt og drept i sin egen leilighet i Kirkenes. Pimsiri og 59-åringen var i ferd med å avslutte ekteskapet, og det skal ha vært svært turbulent.

Få dager før de ble funnet drept, tok vennen Jan Jamtli (63) med seg 37-åringen til politiet for å anmelde hennes nå drapssiktede ektemann (59) for psykisk vold.

Den drepte moren skal ha blitt tatt inn til et kort avhør om saken, men politiet avslo anmeldelsen og forklarte at det ikke var en sak for dem.

– Politiet kontaktet meg og forklarte at det bare var en krangel i familien. De ville ikke se på saken, og så blir moren og sønnen drept få dager senere. Det er helt forferdelig. Her har ikke politiet gjort jobben sin, og det forklarte jeg til politiet da jeg ble avhørt av dem i dag, har Jamtli tidligere sagt til VG.

Krisesenterleder: Kritisk til politiets håndtering

Jobbet med vold i nære relasjoner

Politimesteren i Finnmark har sendt politiets håndtering av den 37-år gamle kvinnentil Spesialenheten for politisaker.

I en pressemelding skrev Finnmark politistrikt at distriktet har hatt økt oppmerksomhet rundt vold og spesielt i nære relasjoner.

«Det er viktig at politiet møter folk på en måte som gjør at vi klarer å fange opp og vurdere mulige trusselsituasjoner», skriver politiet i pressemeldingen.