Mann (34) dømt til seks års fengsel for å ha gjort 13-åring gravid

En 34 år gammel mann er i Oslo tingrett dømt til seks års fengsel etter at han gjorde en 13 år gammel jente gravid i Thailand.

Mannen møtte jenta på en bar på en ferieøy i Thailand i 2008, der hun jobbet som prostituert og danser. 34-åringen betalte 70 kroner til baren for å ta henne med til hotellet, og tok også med jenta til andre feriemål i Thailand de påfølgende dagene, melder NRK.

Det var under dette oppholdet at jenta ble gravid. DNA-tester har i ettertid vist at 34-åringen er barnets far.

Retten mener mannen ved å ha hatt gjentatte samleier med et barn har handlet kynisk, planmessig og veloverveid.

Tiltalte forsvarte seg i retten med at han ikke visste jentas egentlige alder, fordi både jenta og hennes mor hadde sagt hun var 18. Retten festet ikke lit til denne forklaringen.

Oslo tingrett konkluderte med at 34-åringen har kjøpt tilgang til et barn for å tilfredsstille egne lyster, og dømte ham til seks års fengsel. Mannen anket på stedet.

34-åringen ble i tillegg dømt for oppbevaring av overgrepsbilder og narkotika.

