ARENDAL (VG) Lurelegen ble fremstilt for fengsling i Aust-Agder tingrett i ettermiddag. Hun samtykker til å bli fengslet.

Kvinnen i 30-årene ankommer retten med to polititjenestemenn som vakter. Hun er ikledd en lys dongeribukse, høye hæler og en boblejakke.

Hun er smilende, men må være avvisende når VG stiller henne spørsmål på gangen før fengslingen.

– Dere må vente, sier politivaktene.

Ifølge forsvarer Ole Joakim Devold sa kvinnen i fengslingsmøtet at hun samtykket til fengsling for å kunne slippe unna pressen. Hun mener de har jaget henne og vært på døren hennes og sett inn gjennom vinduene hennes.

Den bedrageri-siktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld for trusler mot eks-kjæresten, som var bakgrunnen for at hun ble pågrepet av politiet i går. Forsvareren opplyser at de har bedt om utskrifter fra telefonnummeret som politiet mener meldingene er sendt fra.

– Min klient sier flere av forholdene hun har blitt foreholdt av pressen er ukjent for henne. Hun er redd for at flere bare kaster seg på bølgen og kommer med ville historier, sier Devold til VG.

Lurelegen nekter også for å ha lagt inn bud på 4,5 millioner kroner på en leilighet i Drammen. Hun erkjenner imidlertid at hun sto bak budet på 20 millioner kroner for en villa i Vestfold – uten å ha pengene til å finansiere kjøpet.

Devold satt i et nesten fire timer langt avhør med kvinnen i går.

– Hun er lei seg for at hun har bedratt mennesker, og ønsker at det skal formidles, sier Devold.

Gjentagelsesfare



Kvinnen ble i august fremstilt for fengsling i Aust-Agder tingrett, siktet for flere bedragerier, men løslatt etter to uker.

Grunnen til at hun nå blir fremstilt for fengsling på ny, er at hun har pådratt seg nye straffbare forhold etter løslatelsen.

FENGSLET: Politiet mener lurelegen har pådratt seg en rekke straffbare forhold i tiden etter hun ble løslatt tidligere i høst. Nå begjærer de ny fengsling. Foto: Privat

– Det ser ut som om det er en konstant gjentagelsesfare i denne saken, sier etterforskningsleder Jens Martin Reiersølmoen til VG.

Kvinnen er nå pådratt seg åtte nye siktelsespunkter, der fire av dem skal ha skjedd før hun ble fengslet i august, og der fire av dem skal ha skjedd etter at hun ble løslatt etter to uker bak lås og slå.

– Hun er blant annet siktet for trusler mot en ekskjæreste, og for å ha prøvd å kjøpe den villaen til 20 millioner kroner, sier advokat Devold til VG.

VG har de siste dagene fortalt hvordan kvinnen har gitt seg ut for å være lege på, Sørlandet sykehus. Overfor enkelte har hun gitt seg ut for å være kirurg, og på den måten skaffet seg tillit.

Mandag fortalte VG historien til kvinnen som stolte så på lurelegen at hun lot henne ta ut spiralen hennes, et inngrep som ble utført hjemme hos lurelegen.

– Jeg følte jeg var en del av denne kvinnens fantasi om å være lege, fortalte sørlandskvinnen til VG.

VG har også snakket med en rekke menn, som forteller hvordan de lot seg lure av kvinnen.

Den siste kjæresten fortalte også at han i løpet av det siste året hadde betalt rundt 150. 000 kroner for å fø på lurelegen.

– Hun hadde barn, ikke mat og ingen penger. Jeg syntes kjempesynd på henne, fortalte han VG.