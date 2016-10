Lurelegen pågrepet etter trusler mot eks-kjæreste

Lurelegen ble torsdag formiddag pågrepet i en leilighet i Kristiansand blant annet på grunn av anklager om trusler fra hennes siste eks-kjæreste.

Det bekrefter Jens Martin Reiersølmoen, etterforskningsleder hos politiet i Arendal overfor VG.

Det var TV2 som først meldte om pågripelsen som skal ha skjedd uten dramatikk.

VG har de siste dagene omtalt den bedragerisiktede kvinnen i 30-årene, som er siktet for en rekke forhold.

Hun ble fengslet i august i år, og erkjente flere forhold i en bedragerisiktelse, men ble løslatt etter to uker.

Tidligere er hun dømt i 11 bedragerisaker.

Etterlyst



– Hun har vært etterlyst, og vi sirklet henne inn og fant henne i en leilighet i Kristiansand, sier Reiersølmoen til VG.

Pågrepet: Lurelegen ble pågrepet i dag. Foto: Privat

– Hvorfor er hun tatt?

– Hun er jo siktet for flere bedragerier, og også mistenkt i den trusselsaken fra ekskjæresten som har vært omtalt. Det er flere saker på vei. Det er vanskelig å si hvor stort dette er, men det er en omfattende etterforskning, sier Reiersølmoen.

– Er hun siktet for trusler?

– Det er ikke skrevet en formell siktelse, men den trusselsaken vil bli tatt med nå, sier overbetjenten.

– Kan hun bli fengslet på nytt?

– Det vil bli vurdert i morgen. Foreløpig skal det ransakes, og så skal hun avhøres senere, sier etterforskningslederen.

Politiet har lett etter kvinnen siden mandag, får VG opplyst, men de klarte ikke finne henne, før hun torsdag formiddag ble pågrepet i Kristiansand-leiligheten.

Trusselsak



Kvinnen er anklaget for å ha bedratt flere personer over hele landet. Noen av disse har også fortalt sin historie i VG. Hun har handlet med hus, bil, båter og husdyr i millionklassen.

Hun har også gitt seg ut for å være lege.

En av de mest alvorlige historiene har vært kvinnen som fortalte at hun fikk utført en operasjon hjemme i stuen til den bedragerisiktede kvinnen.

Lurelegen fjernet spiralen hennes, ifølge kvinnens forklaring.

Politiet opplyser til VG at lurelegen har erkjent dette inngrepet, men hennes forsvarer har senere sagt at hun ikke erkjenner å ha gjort dette.

– Denne saken er også en del av vårt materiale nå, sier Reiersølmoen.

FJERNET SPIRAL: – Jeg ville ha ut spiralen, og egentlig var det planen at hun skulle skaffe meg en time på sykehuset. Så sa hun at den legen som hun kjente, hadde blitt sykmeldt, forteller kvinnen i 20-årene som opplevde inngrepet. Bildet er fra da VG møtte henne.

Foto: Lise Skogstad , VG

I går fortalte hennes siste ekskjæreste at han hadde blitt truet av lurelegen, da han brøt ut av forholdet og skjønte at hun ikke var den hun bega seg ut for å være.

Han sa også opp jobben på grunn av lurelegens historier om hvilken fremtid de to skulle få sammen.

VG har tidligere vært i kontakt med den omtalte lurelegen, men hun ønsker ikke å uttale seg.

Ole Devold sier til VG at han ble ringt opp tidligere i dag, angående pågripelsen.

- Jeg fikk vite at det vil bli fengsling i morgen, og at hun vil bli siktet for nye forhold begått i tiden etter løslatelsen i sommer, sier Devold.

Han sier han ikke er kjent med hva de nye forholdene er.

- Jeg kommer til å gå i avhør med min klient i løpet av kvelden, sier Devold.

