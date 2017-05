«Lurelegen» i retten – tiltale på 22 punkter

Hun skal ha fjernet spiral fra underliv og lurt MS-syk. Men kvinnen var i virkeligheten ingen lege.

Når hun onsdag møter i Aust-Agder tingrett blir hun møtt av en tiltale på 22 punkter, og et krav om rundt én million kroner i erstatning.

Hun er blant annet tiltalt for grovt bedrageri, trusler, vold, ulovlig våpenbesittelse, hensynsløs og skremmende atferd, brudd på helsepersonelloven og råkjøringen.

Mellom november 2015 og oktober 2016 lurte kvinnen i 30-årene en lang rekke personer fra hele landet.

Den trygdede småbarnsmoren ga seg blant annet ut for å være lege, fikk tillit hos en boligselger, og vant en budrunde på en luksusbolig til 20 millioner kroner.

I virkeligheten var hun blakk og uten jobb.

Tilstår på alle punkter



Den såkalte «lurelegen» er domfelt hele elleve ganger tidligere. I august i fjor ble hun fengslet i to uker, siktet for flere tilfeller av bedrageri.

I retten la hun seg flat, og erkjente alle punktene i siktelsen.

Også denne gangen tilstår hun.

– Hun erkjenner straffskyld på alle tiltalepunktene. Dette kunne vært en tilståelsessak, men aktor ønsker at det blir hovedforhandling, sier hennes forsvarer Ole Joakim Devold til VG.

Han sier hun er spent i forkant av rettssaken.

– Jeg tror hun ser fram til å avslutte denne saken og komme seg videre. Hun har sittet i varetekt lenge. Men det er alltid tøft å møte i en slik sak, og noen av de fornærmede vil komme, sier Devold.

Fjernet spiral fra underliv



Et av de mest alvorlige forholdene, er episoden der kvinnen skal ha opererte ut en spiral på en daværende venninne.

– Jeg ville ha ut spiralen, og egentlig var det planen at hun skulle skaffe meg en time på sykehuset. Så sa hun at den legen som hun kjente, hadde blitt sykmeldt, og at det bare var en gammel mann igjen der som kunne gjøre jobben, fortalte den fornærmede kvinnen i 20-årene til VG i oktober.



Hun sier at lurelegen var tillitvekkende, og at de allerede før dette hadde blitt nære venninner.

Lurte MS-syk

Kvinnen er også tiltalt for å ha lurt den MS-syke venninnen til Hans Erik Dyvik Husby, kjent som Turboneger-vokalist Hank Von Helvete.

Han har tidligere skrevet om hendelsen på bloggen sin:

– Jeg følte meg som den største idioten på jorden. Jeg skulle hjelpe vennen min til å få en stamcellebehandling i utlandet. I stedet satte jeg henne i kontakt med en kynisk og manipulerende bedragerinne», skrev Husby.

BLE LURT: Hans Erik Dyvik Husby sier han føler han følte seg som en idiot etter å ha blitt lurt av kvinnen i 30-årene. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Sonja Borji fra Tromøy i Arendal ble også lurt av kvinnen. I fjor høst ble hun intervjuet av Agderposten.

Hun fortalte om møtet med det hun trodde var en nevrokirurg på Sørlandet sykehus.

De to hadde møttes i en stall.

– Det begynte med at hun ønsket å låne hesten min mot betaling for fôr. Da hun senere ville kjøpe hesten – og angivelig trengte 15.000 kroner for å skaffe egenkapital til et lån, startet marerittet, fortalte Sonja Borji til lokalavisen.