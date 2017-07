FLÅ (VG) Da politiet kom frem til trafikkulykken i Hallingdal, hadde en av de involverte en sjokkerende beskjed: Han hadde drept kjæresten på en hytte.

Nesten åtte kilometer på en smal grusvei fra gamle Gulvik togstasjon i Flå, ligger hyttefeltet på Sørbølfjellet som tirsdag ble rammet av et tragisk drap.

Et norsk kjærestepar i 20-årene, som ikke er tilhørende i Flå, hadde ifølge naboer vært på hytta i flere dager alene. Nå er mannen i forholdet siktet for drapet på kjæresten.

Tirsdag kveld ble liket av den avdøde kvinnen fraktet ut av hytta etter at kriminalteknikere hadde gjort undersøkelser siden tidlig formiddag.

Knuste bildeler

Det var tirsdag morgen politiet i Nordre Buskerud, med hjelp fra Kripos, innledet full drapsetterforskning. Kvelden før hadde det ifølge naboer vært lyst i hytta.

Mannen i 20-årene innrømmet timer etter drap under svært spesielle omstendigheter.

Rundt 08.30 havnet mannen i en trafikkulykke på riksvei 7 ved Gulvik.

– Mannen hadde kjørt over i motsatt kjørebane og truffet en annen bil. Det er helt klart at dette ikke var den møtende bilen skyld. Det har godt forholdsvis bra med disse, sier lensmannen i Nes og Flå, Geir Vidme, til VG tirsdag kveld.

Da VG var på stedet lå det flere knuste bildeler i veikanten og det var tydelige bilspor ut i grøften på ulykkesstedet.

ÅSTED: På denne hytta fant politiet en død person. Den drapssiktede mannen erkjente drap etter å ha kjørt over i motsatt kjørefelt og truffet en annen bil. Foto: Thomas Mørch, , VG

– Ustabil

Da politiet kom til stedet, satt mannen fastklemt i bilen. Da de snakket med ham, sa han at han hadde drept kjæresten, og at vedkommende lå på en hytte i nærheten.

Lensmannen forteller at mannen som nå er siktet for drap oppførte seg svært spesielt da han snakket med politiet på stedet.

– Han var utagerende og ikke god i det hele tatt. Han var ustabil, sier lensmannen.

– Sånn som han oppførte seg, gjorde at politiet måtte undersøke det han sa. Tre polititjenestemenn dro inn i fjellområdet mannen hadde utpekt. Der ble en kvinne funnet død, sier lensmannen, som i dag var på åstedet og forhørte seg med de nærmeste naboene om saken.

– De var veldig overrasket og sjokkert over det som hadde skjedd.

Mistet bevisstheten

Politiet opplyser at den drapssiktede mannen er våken, men at han på et tidspunkt mistet bevisstheten. Politiet tror nå han drepte kjæresten kort tid før han krasjet.

Mannen, som ble innlagt på sykehus med politivakt, skal ha fått relativt store skader etter frontkollisjonen. Tirsdag kveld opplyser lensmannen at mannen ennå ikke er avhørt om saken.

Saken fortsetter under bildet.

UT AV VEIEN: Spor etter trafikkulykken på Sørbølfjellet i Flå kommune. Foto: Ådne Husby Sandnes , VG

Hyttenabo: – Utrolig tragisk

Hyttenaboer forteller til VG at de er sjokkerte over hendelsen. De hadde også hørt at andre naboer hadde sett mannen og kvinnen ute i går.

En annen nabo VG snakker med, som ikke kjente familien, sender sine tanker til de to familiene og håper de får fred til å sørge.

– Det hele er bare utrolig tragisk, sier hyttenaboen.

Kripos bistår



Politiet har bedt om bistand fra Kripos til etterforskningen. I hele går jobbet det kriminalteknikere i hvite dresser på stedet.

Politiet vil også de kommende dagene foreta videre teknisk og taktisk etterforskning for å bringe hendelsesforløpet på det rene. Tirsdag ble det foretatt rundspørring hos de få hyttenaboene.

Advokat Sindre Løvgaard er oppnevnt som forsvarer for den siktede mannen. Han hadde ikke snakket med sin klient da VG kontaktet ham, og ville dermed ikke kommentere saken.

Den avdøde kvinnens pårørende er varslet.