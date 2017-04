Lagmannsretten stemplet storebror som drept Syria-farer

Storebroren til en Syria-farer fra Fredrikstad fikk sjokk da han leste om seg selv i en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett at han hadde reist til Syria og blitt drept der.

Den aktuelle dommen ble avsagt 5. april av dommer lagdommer Inger Wiig og ekstraordinær lagdommer Dag A. Minsaas.

Det var to personer tiltalt i saken: Adam Magomadov (24), innvandret fra Tsjetsjenia som 15-åring, og Hasan Ahmed (46), som begge var hjemmehørende i Fredrikstad før de i august 2014 reiste til Syria og IS. Begge ble dømt.

I dommen ble også det radikale islamistmiljøet i Østfold-byen omtalt, deriblant andre Syria-farere fra byen. En av disse var en norsk-iransk kurder (25) som også reiste høsten 2014 og ble drept kort tid senere, etter å ha sluttet seg til IS.

Norskiraneren har også en storebror, som aldri har vært radikalisert, og som aldri har vært i Syria og langt mindre er drept.

I dommen, plassert under Magomadovs forklaring, står det imidlertid at Magomadov høsten 2013 skal ha fått beskjed fra en annen kamerat fra Syria om at denne storebroren var blitt drept i landet. Videre står det at Magomadov «fikk vite at bror til avdøde (storebroren, journ.anm.), N. N. (lillebroren, journ.anm.), også ville dra.»

Men, tvert imot, befinner denne storebroren seg i levende live i Fredrikstad. I tillegg har han samarbeidet med PST og da samme sak var oppe for Oslo tingrett, var han til og med på aktoratets vitneliste.

– Nei, han forklarte seg ikke slik, bekrefter Jostein Løken, som var Adam Magomadovs forsvarer i ankesaken.

LILLEBROREN: Dette er den norsk-iranske kurderen (25) som reiste til Syria høsten 2014 og ble drept. I dommen var også hans uskyldige storebror omtalt som drept Syria-farer. Foto: PRIVAT

– Beklagelig navneforveksling



Dommer Inger Wiig bekrefter også feilen. Hun viser til at forklaringer i retten blir gitt muntlig og at de to brødrene hadde navn med relativt lik uttale.

– Det har skjedd en beklagelig navneforveksling. Dommen er trukket fra pressesidene og vil bli rettet. Dette har ikke hatt noe å si for sakens resultat, sier Wiig til VG.

I dommen fremkommer likevel navnene til både den levende storebroren og den yngre broren riktig stavet. Det står videre at lillebroren, korrekt, reiste til Syria.

Forvekslingen ligger dermed i at lagmannsretten hadde oppfattet at begge brødrene hadde reist til Syria, og ikke bare lillebroren, som faktisk reiste høsten 2014.



– Noe av det verste



Da VG gjorde storebroren oppmerksom på at han var omtalt – ved fullt navn – som en drept Syria-farer i dommen ble han svært opprørt.

– Å bli assosiert med slikt er noe av det verste jeg kan tenke meg, sier han.

Han tok kontakt med Borgarting lagmannsrett omgående. En dom er et offentlig dokument allmennheten har rett på, og blir mye brukt av både journalister, forskere og historikere.

– Dommeren ringte meg opp og beklaget seg. Jeg uttrykte mine følelser for hvor dumt og krenkende dette er for meg som person. Dette kan gå utover mitt rykte og omdømme, sier han.

Lager ny dom



Den aktuelle dommen ble trukket fra pressemappen og det er ventet at en ny vil bli utskrevet, forteller dommer Wiig. Onsdag ble den sendt ut til partene.

– Var problemer med å oppfatte forklaringer et større problem under ankeforhandlingen?

– Normalt var det ikke problemer med å oppfatte forklaringen hans, men i dette tilfellet glapp det rett og slett. Det er synd at det skjer. Det er en menneskelig faktor det er vanskelig å eliminere, svarer Wiig.

Aktor og statsadvokat Frederik G. Ranke ønsket ikke å kommentere saken.