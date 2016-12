Lærere og barnehageansatte bak mange overgrep mot barn

Siden 2010 er 61 lærere, assistenter og barnehageansatte dømt, tre er tiltalt og ti er under etterforskning for overgrep mot minst 250 barn.

Det viser en undersøkelse som fagbladet Utdanning har gjort. De tre som er tiltalt, venter nå på at sakene skal behandles i rettsapparatet. Ti personer er altså siktet, og etterforskningen pågår fortsatt.

Bladet har gått gjennom alle omtalte overgrepssaker de siste seks årene og hentet ut saker der gjerningsmannen er eller har vært ansatt i skole eller barnehage. Sakene involverer både rektorer, spesialpedagoger, lærere, barnehagelærere, assistenter og ansatte i skolefritidsordningen.

Med ett unntak er alle overgriperne menn. Nærmere 50 av dem jobbet som lærere i barne- og ungdomsskolen, mens i 15 av sakene har gjerningsmannen jobbet i barnehage.

Minst 250 barn er ofre i sakene, de yngste helt ned i treårsalderen.

VG-spesial: Nedlasterne

Sjokkert

I mange av sakene har gjerningspersonen forgrepet seg på barn de har ansvar for på skolen eller i barnehagen. Overgrepene har i flere tilfeller foregått på skolen eller i barnehagen – mens gjerningsmannen har vært på jobb.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal er rystet over omfanget.

– Dette er 74 for mange. Vi har en svært alvorlig svikt i de rutinene alle skal ha for å sikre barns trygghet når dette kan skje gang på gang, sier han.

Overgrep innebærer en voldsom belastning på ofrene og deres familier, framholder Handal, som mener at skoler og barnehager nå må se på hvordan systemene kan forbedres for å forhindre nye overgrep.

– Vi må erkjenne at dette skjer, og vi må gjøre mer for å forhindre at det skjer igjen, sier Handal.

Les også: Tatt for å antaste kvinner i Bergen

– Ikke robust nok

Psykolog Pål Grøndahl, som ofte blir brukt som ekspertvitne i overgrepssaker, tror skolesystemet i Norge ikke er robust nok til å forhindre slike saker. Han er ikke overrasket over omfanget.

– Der det er barn, der vil overgriperne være. Man må gå ut fra at de som er dømt, bare er et lite utvalg av alle overgriperne som finnes i barnehage og skole. Dette er et fenomen vi ikke kjenner omfanget av, sier han til Utdanning.