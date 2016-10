Kvinne siktet for drapsforsøk: Politiet mener hun forklarer seg uriktig om musegift-kjøp

Da sykehuset fikk inn en ektemann full av musegift, varslet de politiet. Politiet stusser på at kona kjøpte musegift til en nyere leilighet.

Mandag 19. september ble kvinnen i slutten av 20-årene varetektsfengslet i fire uker av Oslo tingrett, som mener det er skjellig grunn til å mistenke henne for drapsforsøk på sin 12 år eldre ektemann.

Politiet fikk rettens medhold i anklagen om at hun skal ha forsøkt å ta knekken på ektemannen ved hjelp av musegift kjøpt på Jernia.

Musegift-korn



Ektemannen ble alvorlig syk etter forgiftningen og var i behov av legehjelp på sykehus etter å ha blitt forgiftet.

Saken blir nå etterforsket for fullt av Oslo-politiet som bruker mye tid på undersøkelser i saken. Det blir hentet inn eksperter som skal vurdere hvor skadelig dosen musegiften mannen har fått i seg er.

Etter det VG forstår skal det være snakk om musegift i form av korn, som kvinnen skal ha foret ektemannen med.

I 2014 ble det forbudt å selge rottegift til privatpersoner. Det er kun profesjonelle som skal jobbe med å legge ut rottegift. Den musegiften som nå selges på Jernia, er beregnet for innendørs bruk, og selges i mindre kvanta enn tidligere.

Kvinnen ringte ambulanse



– Dette er en sak som nå krever mye undersøkelser, og vi jobber også med å få et avhør av kvinnen til uken. Vi kan på det nåværende tidspunkt ikke gi noen kommentarer i saken av hensyn til etterforskningen, sier politiadvokat Christian Hatlo til VG.

Han vil heller ikke kommentere hvordan politiet mener ektemannen har fått i seg giften.

Ifølge VGs opplysninger startet saken ved at ektemannen ble hentet i ambulanse fordi han var svært dårlig. Det var kvinnen selv som ringte AMK og varslet om at ektemannen var syk. Senere var det Helsevesenet som etter noen undersøkelser varslet politiet om at noe kunne være galt.

Da politiet kom inn i saken, var det forhold ved kvinnes forklaring og funn i parets bolig som gjorde at de mente det var skjellig grunn til å mistenke henne for drapsforsøk på ektemannen.

Bor i nesten ny leilighet



Kvinnen har selv forklart at hun kjøpte den aktuelle musegiften på Jernia.

Etter det VG får opplyst stusser politiet på at det i det hele tatt er kjøpt inn musegift, da paret bor i en leilighet som er av nyere dato, og som ligger i høyt plassert i bygget. Behovet for gift mot skadedyr, skulle ut fra politiets undersøkelser ikke være til stede.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, sier advokat Morten Furuholmen, forsvarer for den giftsiktede kvinnen.

VG får også opplyst at kvinnen har forklart seg uriktig i innledende forklaringer om hvorfor hun i det hele tatt har gått til innkjøp av musegiften.

Den siktede kvinnen har nylig skiftet forsvarer, og representeres nå av Morten Furuholmen.

– Min klient nekter straffskyld. Utover det har jeg ingen kommentar til saken, sier advokaten.

Ekteskapelige problemer



Politiet mener drapsforsøket med musegift kan være planlagt, og gjør undersøkelser rundt hva som kan være et eventuelt motiv i saken.

Den siktede kvinnen har mindreårige barn sammen med mannen som ble forgiftet. Formelt er de fortsatt registrert som ektepar og oppført med samme adresse, men forholdet skal ha tatt slutt for en tid tilbake.

Ektemannen representeres av bistandsadvokat Brit Kjelleberg.

– Ut fra siktelsen er dette en meget alvorlig sak. Det er lite jeg kan si nå, fordi saken fortsatt er i en innledende fase. Min klient har det etter forholdene bra, sier Kjelleberg.



Ifølge Dødsårsaksregisteret har det skjedd 23 forgiftningsdrap i Norge i løpet av de siste 44 årene. Med andre ord ett giftdrap annethvert år.