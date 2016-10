Kvinne overfalt og ranet i Oslo

Politiet jakter på en gjerningsmann etter at en kvinne ble slått og sparket under et ran i Schweigaardsgate.

– Vi har ikke fått melding om at gjerningsmannen hadde våpen, men kvinnen ble utsatt for grov vold. Hun ble slått og sparket flere ganger mot hodet, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til VG.

Kvinnen får nå behandling for hodeskader av ambulanse på stedet.

– Skadeomfanget er foreløpig uklart. Hun er bevisst, men har store smerter i hodet, sier Pedersen.

Han forteller at gjerningsmannen forsvant med kvinnens veske i retning Grønlandsleiret, og at flere politipatruljer nå leter etter vedkommende.

– Dette er en alvorlig sak, som har høy prioritet, sier han.

Han har følgende beskrivelse av mannen: Omtrent 180 høy, blå jakke, lue, utenlandsk opprinnelse.