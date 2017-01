Kvinne knivstukket i Kristiansand

Det har foregått et basketak med kniv i en romleir i Kristiansand. Én kvinne er skadet.

En kvinne er knivstukket i Kristiansand, melder politiet. Hun er stabilisert og kjørt til akuttmottaket på Kristiansand sykehus, men skadeomfanget er hittil ukjent. Hun skal ha vært ved bevissthet. To mistenkte er pågrepet.

Politiet sier til VG like før klokken 23.00 at de vet svært lite. Hendelsesforløp og foranledning er så langt ukjent.

– Dette har skjedd både innendørs og utendørs. Vi fikk inn flere meldinger om knivstikking og slagsmål, sier operasjonsleder Martin Ugland.

Han kan ikke fortelle hvem det var som meldte fra. Knivstikkingen skjedde i sentrum og politiet ble varslet klokken 22.12.

Fædrelandsvennen har snakket med Hans Waage, politiets innsatsleder på stedet. Han sier til avisen at den skadede kvinnen ble funnet i en teltleir under en bro i området, der det bor romfolk. Han bekrefter også at de to mistenkte er av utenlandsk opprinnelse, men at de er ukjent om de har noen relasjon til kvinnen.

Teknisk og taktisk etteforskning iverksettes, og det tas avhør av vitner.