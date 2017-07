Kvinne innrømmet å ha gitt ektemannen musegift – tiltalt for drapsforsøk

En kvinne i slutten av 20-årene må møte i retten i november, tiltalt for drapsforsøk på sin tolv år eldre ektemann.

Kvinnen ble varetektsfengslet i september i fjor, siktet for å ha forgiftet sin tolv år eldre ektemann med musegift. Nå har statsadvokaten i Oslo satt kvinnen under tiltale for drapsforsøk.

– Hun har sittet lenge i varetekt og er glad for å få saken opp. Hun vil nok forklare sin historie om det som har skjedd, sier kvinnens forsvarer, advokat Morten Furuholmen, til VG.

VG omtalte i desember at kvinnen erkjente at hun over tid hadde gitt ektemannen tilskudd av musegift i føden hans. Hun har også erkjent å ha gitt ektemannen gift i vaniljesausen ved en anledning.

Tiltalen som nå er tatt ut mot kvinnen, gjelder en enkeltepisode i midten av september hvor påtalemyndigheten mener kvinnen forsøkte å drepe ektemannen ved å lure ham til å spise gift.

Mannen ble alvorlig syk og trengte legehjelp på sykehus etter forgiftningen.

Furuholmen sier at kvinnen ikke erkjenner straffskyld etter tiltalen.

– Hun erkjenner det faktiske, men det har ikke vært tanke om å ta livet av mannen. Det var et desperat forsøk på å få avsluttet et ekteskap som ikke hadde fungert på mange år, sier forsvareren.

Les også: Helsevesenet varslet da de fikk inn forgiftet ektemann

Kvinnen ringte selv AMK og varslet om at ektemannen var syk. Da politiet kom inn i saken, var det forhold ved kvinnes forklaring og funn i parets bolig som gjorde at de mente det var skjellig grunn til å mistenke henne for drapsforsøk på ektemannen.

Rettssaken er berammet i Oslo tingrett mellom 7. og 10. november.