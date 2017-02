Kvinne funnet død i Harstad – politiet mistenker drap

Politiet mistenker at kvinnen er drept, og en mann er pågrepet og siktet i saken.

Politiet skriver i en pressemelding at de ble varslet om en hendelse i en privatbolig sør for Harstad like etter klokken 23 torsdag kveld. Da de ankom boligen ble det raskt konstatert at en kvinne på stedet var død.

– Politiet har grunn til å tro at det dreier seg om et drap. Den antatte gjerningspersonen befant seg i boligen og ble pågrepet uten dramatikk, sier lensmann i Kvæfjord og fungerende regionleder Ørjan Munkvold i en pressemelding.



Den avdøde skal være en kvinne i 60-årene, og siktede er en mann i 30-årene, opplyser politiet. De bekrefter videre at det er en relasjon mellom de to.

– Siktede er så langt ikke avhørt, og han blir nå tatt hånd om av helsevesenet.

Politiet har i løpet av natten gjennomført flere vitneavhør, og kriminalteknikere har gjort innledende undersøkelser på åstedet.

– Av hensyn til etterforskningen kan ikke politiet gi nærmere opplysninger om hvordan drapet har skjedd. Politiet har sperret av åstedet og fortsetter etterforskningen for å klarlegge hendelsesforløpet, opplyser Munkvold.