Kvinne angrepet med øks - 16-åring pågrepet

Kvinnen har forklart til politiet at gutten møtte opp på døren hennes i halloween-kostyme og angrep henne med øks og kniv.

Politiet i Orkdal fikk i 22-tiden mandag en dramatisk melding: Da ringte en kvinne i 40-årene og fortalte at en gutt med halloween-maske hadde angrepet henne med øks og kniv.

Ifølge politiet møtte gutten opp på døren hennes iført et kostyme som muligens var en klovnemaske.

– Hun er skadet både med øks og kniv, sier operasjonsleder Bjørn Handegard til VG.

Kvinnen har ifølge politiet skader flere steder på kroppen og får nå behandling av helsepersonell. Skadeomfanget er ikke kjent.

Gutten, som politiet opplyser at er 16 år gammel, ble pågrepet like ved kvinnens bopel. Politiet har beslaglagt en øks og en kniv.

Politiet har foreløpig ikke noen opplysninger som tyder på at de to kjenner hverandre. Motivet for angrepet er også ukjent. 16-åringen kjøres nå til arresten i Trondheim og politiet jobber med å varsle hans pårørende.