Kundene tilbake etter skytedramaet

Den beskutte puben Calle's Mat og Vinhus i Oslo åpnet dørene som vanlig lørdag, etter at stedet var åsted for en dramatisk skyteepisode fredag.

– Vi skjønner ikke hvorfor stedet ble beskutt. Men alle våre ansatte har møtt på jobb i dag, og alle våre faste gjester er tilbake, sier styreleder Anita Kahn til VG.

Hun har ingen teori om bakgrunnen for skytingen, og henviser til politiet.

– Bare en bagatell

VG var inne på puben i kveld, et enkelt sted med brune respatexbord og store TV-skjermer, med gjester som består av stort sett lokale beboere – godt voksne menn og kvinner som tar seg et glass.

En servitør som sa han er styremedlem i selskapet, ønsket ikke at VG snakket med gjester eller tok bilder eller laget intervjuer i lokalet.

– Snakk med politiet. Dette var bare en bagatell, sa han.

Det var fredag ved 17.40-tiden at en svart Jeep Wrangler kjørte opp Hausmanns gate, ikke langt fra Grünerløkka, sakket farten, før en person i bilen løsnet minst fire skudd mot serveringsstedet. Det var 40–50 personer i lokalet, og minst ett av skuddene gikk inn lavt, i sittehøyde for folk som var i lokalet. Ingen ble truffet.

Løp fra bilen

FORFULGTE BILEN: Emil Bahnson la seg på hjul etter den stjålne bilen hvor skuddene falt fra. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Bilen fortsatte da vel hundre meter, og svingte så til høyre ned en smal gate ved Kulturkirken Jakob. Den ble forlatt like ved en gangbro over Akerselva. En bilfører forfulgte den, og kunne fortelle politiet at en mørkkledd mann løp fra bilen og over Akerselva.

– Vi arbeider målrettet mot etter eller annet, det kan vi si, sier Gunnar Thoresen, leder for Oslopolitiets avsnitt for organisert kriminalitet,

Han sier at årsaken til at hans avsnitt har overtatt saken, er at de ivaretar saker som har med gjengkriminalitet å gjøre. Han vil likevel ikke konkretisere hvorvidt politiet mener at skytingen fredag var gjengrelatert.

– Men dette var skyting på offentlig sted, og således alvorlig, sier han.