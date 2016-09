Krever at retten fjerner Tromsdals forsvarer

SANDVIKA (VG) Politiet mistenker at finansakrobat Christer Tromsdals forsvarer lekker informasjon.

Tromsdal fremstilles for varetektsfengsling i dag, men ikke sammen med sin forsvarer Victoria Holmen. I stedet har Asker og Bærum tingrett midlertidig oppnevnt advokat Ellen Dehn-Arvesen for dagens fengslingsmøte.

Tidligere i dag gikk politiet i Asker til retten for å kreve at Holmen ble fjernet som Tromsdals forsvarer. Bakgrunnen er at de mistenker Holmen for å lekke informasjon, opplyser politiadvokat Lisbeth Ravlo Backe til VG før fengslingsmøtet.

Politiinspektør Stine Karlsen i Oslo politidistrikt, Asker, bekrefter at det er opplysninger i saken som utløste deres krav om forsvarerbytte.

– Vi har brakt noen opplysninger for retten med tanke på å avklare om hun kan være forsvarer eller ikke. Det foreligger ikke noen kjennelse fra retten ennå, og vi kan ikke gå noe nærmere inn på å utdype grunnlaget, sier Karlsen til VG.

Det har ikke lykkes VG å få kontakt med advokat Holmen.

Ber om fire uker



Politiadvokat Lisbeth Ravlo Backe opplyser at hun vil be om at Christer Tromsdal varetektsfengslet i fire uker. Han er siktet for en ny trusselsak. Ifølge politiet har Tromsdal truet et vitne som har gitt opplysninger i en straffesak på ham gjentatte ganger gjennom 2016.

Det siste tilfellet skal ha skjedd i september. Politiadvokaten ønsker ikke å opplyse om hvilken straffesak det dreier seg om, men det er grunn til å tro at det gjelder den såkalte «Vollen-saken».

17. juni i 2012 stormet to maskerte menn inn i en privatbolig i Asker. De var bevæpnet med balltre og slo vilt rundt seg. Huseieren klarte å jage dem ut ved hjelp av en pistol han hadde på soverommet.

Feil hus



Det fremsto som uforståelig hvorfor torpedoene tok seg inn i huset. Politiet fattet tidlig mistanke om at gjerningsmennene hadde slått til mot feil hus. I nabohuset bodde en av meddommerne i en straffesak som pågikk mot Christer Tromsdal.

Senere har én av de to som deltok i angrepet forklart for politiet at Tromsdal var oppdragsgiveren. En politimann har også fått 25.000 kroner i bot for å ha lekket informasjon til den korrupsjonssiktede eks-journalisten Geir Selvik Malthe- Sørenssen (51) i forbindelse med angrepet. Malthe-Sørenssen var engasjert av Tromsdal som privatetterforsker.

