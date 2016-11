Konvertittenes siste hilsen fra IS i Syria: «Nordmennene er på tokt»

OSLO TINGRETT (VG) I februar 2015 fikk tiltalte Ubaydullah Hussain en overraskende lydmelding fra IS-kalifatet i Syria. Den var fra to Østfold-konvertitter.

Det kom til å være siste gang rekrutteringstiltalte Ubaydullah Hussain (31) hørte fra de to IS-jihadistene Torleif Angel Sanchez Hammer (23) og Thom Alexander Karlsen (24).

Hussain er tiltalt for å ha rekruttert Karlsen i saken som nå går for Oslo tingrett og for å ha tilrettelagt reisen for Hammer.

De to konvertittene befant seg trolig i hovedsetet til terrorgruppen Den islamske staten (IS), Raqqa, da meldingen ble sendt. Datoen var 24. februar 2015.

– Ja, mann, assalamo aleikum, akhi [min bror], vil du hilse på broren? sier en lattermild Sanchez Hammer med mange stemmer og støy i bakgrunnen.

Hammer holdt telefonen opp til Karlsen:

– Salam aleikum akhi keyfa haluka [fred være med deg, hvordan går det]. Savner dere alle brødre, håper dere har det bra, In sha Allah, sier Karlsen.

– Nordmennene er på tokt, Allahu akbar, Allahu akbar! ler Hammer, før han sender lydmeldingen via chatteappen Telegram til Hussain, som befant seg i Norge.

Meldingen ble funnet på en av Hussains beslaglagte telefoner og spilt av for Oslo tingrett i dag.



MISJONERTE: Profetens Ummah misjonerte i august 2014 på Karl Johan i Oslo, såkalt «street dawa». Her er Thom Alexander Karlsen sammen med Ubaydullah Hussain, som nå er tiltalt for å rekruttert ham. Karlsen reiste til Syria i september 2014. Foto: PROFETENS UMMAH / YOUTUBE

«Skikkelige luringer asså»



Hussain ble tydelig overrasket. Selv om Karlsen og Hammer var fra nabobyene Halden og Fredrikstad, kjente de ikke hverandre før de reiste til Syria. Hammer reiste i romjulen 2013, mens Karlsen reiste i september 2014.

– Sobhan Allah al azam, dere er skikkelige luringer asså, svarer Hussain mens han ler og virker opprømt.

– Allah forenet dere på et sted som dere kanskje aldri hadde trodd at dere skulle bli forent for, Sobhan Allah. Akhi, jeg tar avstand fra dere. Dere er for radikale for meg. Så jeg har ikke noe med dette her å gjøre, jeg tar fullstendig avstand, ler Hussain.

Dette var samme dag som den første rettssaken mot hjemvendte fremmedkrigere fra Syria startet i Oslo tingrett, mot Djibril Bashir, Valon og Visar Avdyli.

De to første ble dømt for deltakelse i IS, mens Visar aldri var i Syria og kun ble dømt for forsøk på materiell IS-støtte, som følge av en pakke klær han ønsket å sende sin bror Egzon Avdyli.

– Nordmennene, dere, har tatt kaka for å si det sånn, i dag så startet rettssaken mot brødrene Djibril, Valon og Visar. Husk dem i deres dua [bønner]. Brødre, Sobhan Allah, måtte Allah løslate dem så fort som mulig, In sha Allah, sier Hussain.

DESIGN & HÅNDVERK: Torleif Angel Sanchez Hammer på fanget til fire jenter som elev ved Glemmen VGS i Fredrikstad som førsteklassing på Design- og håndverk i 2007/2008. Hammer droppet ut av skolen, slik han kom til å gjøre tre ganger etter dette i de kommende årene. Jentene som ikke har sladdet har samtykket. Foto: , PRIVAT

Reiste etter kamerater



Sanchez Hammer vokste opp alene med sin filippinske mor i Fredrikstad og delvis i bydelen Lisleby. Faren hans døde da han var tre måneder.

Norsk-filippineren konverterte 8. juni 2012, halvannet år før han reiste til Syria. I starten var han inspirert av forkynnere fra den konservative ungdomsorganisasjonen Islamnet, men i september 2013 begynte flere av kameratene hans fra Fredrikstad å reise til Syria. De to første var Ishaq Ahmed og Abo Edelbijev, som ble med i IS.

I slutten av november samme år bestemte Hammer seg for å reise etter dem. I forkant gjorde han forberedelser blant annet ved å kontakte Ubaydullah Hussain, som ga beskjed til Hammers kamerater i Syria om at alt var «fikset» rundt Hammers reise.

I Syria mottok Hammer skarpskyttertrening, etter å ha passert grensen 2. januar 2014. Han oppholdt seg i løpet av 2014 både i Raqqa og Tabqa i Syria. Etter å ha mislyktes i få en norsk jente til å reise etter ham til Syria, giftet han seg med en annen.

9. KLASSE: Thom Alexander Karlsen (24) fra Halden ble drept som IS-kriger i Syria. Her er han i 9. klasse på ungdomsskolen. Foto: , PRIVAT

Ble kjent med Ubaydullah

I tenårene og sitt unge voksenliv hadde Karlsen hatt tunge rusproblemer og vært innlagt til behandling. Han hadde også mistet faren sin som ung gutt.

Karlsen konverterte til islam 17. mai 2013, etter blant annet å ha funnet trosbekjennelsen på en lapp på et treningsstudio. Han flyttet til Oslo og ble kjent med flere i det radikale miljøet rundt Profetens Ummah.

Blant dem var nå domfelte Visar Avdyli, noe Karlsen også ble avhørt om senere. En annen var Ubaydullah Hussain.

Da han 20. september 2014 reiste fra Oslo S med tog mot Gøteborg for å dra videre mot Syria derfra, møtte han Ubaydullah Hussain, som også hadde kjøpt togbilletten hans. De to siste månedene i forveien hadde de to snakket på telefon 97 ganger og utvekslet 204 SMS'er.

Livstegn opphørte



Etter den humørfylte utvekslingen av lydmeldinger 24. februar 2015, hørte ikke Ubaydullah Hussain noe mer til de to konvertittene.

4. mars forsøkte han å sende en melding til Telegram-kontoen han hadde mottatt lydmeldingen fra, som tilhørte Hammer. I forkant av oversendelsen av lydmeldingene hadde han blant annet skrevet at han var «Abdul Hakim» fra «plankebyen».

Det kom ikke noe svar. Dagen i forveien hadde det begynt å gå meldinger internt i islamistmiljøet om at Hammer fra Fredrikstad hadde blitt drept – eller «Ching Chong», «Gulingen» eller «Filippo», som var blant flere kallenavn han hadde.

– Filippo ble plukket av Allah for få dager siden, hadde tidligere Profetens Ummah-talsmann Omar Cheblal skrevet til Hussain 3. mars. Cheblal ble drept senere i 2015.

13. mars sendte Hussain en ny melding til Hammer, som forble ubesvart.

Bhatti: Hammers død «bekreftet»



24. mars hadde Hussain en ny samtale om Hammer, denne gangen med Arfan Bhatti, ifølge PSTs presentasjon i retten. Bhatti forklarte at Hammers martyrdom var «bekreftet».

Hussain ønsket bilder av Hammer, men Bhatti svarte at «Filippo hadde sterkt ønske om å ikke ta og gi bilder av ham som shaheed [martyr]».

– Hvilken by? spurte Hussain om hvor Hammer skulle ha blitt drept.

– Ayn al-Islam [Kobane], svarte Bhatti.

GRUPPEBILDE: Kontrasten er stor til klassebildet fra 2007. Torleif Angel Sanchez Hammer fremst og lengst til høyre med våpen. Til venstre for han står Abu Muhammed al-Amriki, en kjent IS-emir. Mannen to hakk til venstre for han heter Abu Abdurrahman Al Iraqi og har i andre sammenhenger posert med avkappede menneskehoder. Foto: , PRIVAT

«Restless»



To dager senere, 26. mars 2015, ble det kjent i mediene at Karlsen også hadde blitt drept i Syria.

Ifølge sin forklaring fikk Ubaydullah Hussain vite om det gjennom Karlsens kamerat, Visar Avdyli.

Beviset var et bilde av Karlsen liggende på bakken med hodeskader. Hussain tok med bildet og viste det til søstrene til Karlsen på Oslo S sent i mars 2015.

Familien fikk beskjed om at Karlsen var blitt drept i Kobane.

Med Hussain til Oslo S var en en 19-årig konvertitt, som i samme sak som Hussain nå er tiltalt for å forsøke å tilslutte seg IS. Ifølge 19-åringens rettslige forklaring kjente søstrene igjen broren sin på bildet som ble vist frem ved hjelp av et nettbrett.

De kjente ham igjen på tatoveringen på innersiden av hans høyre arm:

«Restless», sto det, inngravert med blekk.

