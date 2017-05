Knusende påstand mot Jensen: 21 års fengsel

Spesialenheten mener det ikke foreligger noen formildende omstendigheter for eks-politilederen Eirik Jensen.

Spesialenheten mener Eirik Jensen, tiltalt for grov korrupsjon, medvirkning til Gjermund Cappelens hasjvirksomhet og brudd på våpenloven, skal ilegges en fengselsstraff på 21 år.

– Spesialenheten mener det ikke foreligger noen formidlende momenter for Eirik Jensen, sier Kleppe.



Hun sier det ikke er tvil om at forholdet rammes av tredje ledd i narkotikaparagrafen, særdeles skjerpende omstendigheter, hvor strafferammen er fengsel inntil 21 års fengsel.

VG var i kontakt med Eirik Jensen etter at rettsdagen var over. Han var ikke spesielt snakkesalig og visste til forsvarer Eldens uttalelser.

– Vår sak starter på tirsdag, sier Jensen, og peker mot når hans forsvar skal holde sin prosedyre.

Kleppe mener det heller er ingen tvil om at Jensen må dømmes for grov korrupsjon, ettersom han var en politileder. Hun påpeker at en korrupt politimann bidrar til å svekke den grunnleggende tilliten til politiet som en helhet, og særlig Eirik Jensens tidligere politiarbeid.



Hun påpeker hvilken stor fordel det har vært for Cappelen å ha en politimann med Jensens posisjon på innsiden.

– Eirik Jensen har hatt tilgang til all type informasjon som Cappelen hadde behov for.

Fikk slakt

Tidligere i dag la aktor Kristine Schilling fram et sammendrag av bevisene Spesialenheten mener viser at Jensen er skyldig etter tiltalen. Eks-politileder Jensen nekter straffskyld.

Spesialenheten: – Jensen sviktet kolleger og eks-samboeren

Mens Schilling slaktet politimannens opptreden, satt Jensen på bakerste rad på tiltalebenken med hvite ørepropper. Ifølge hans forsvarer hørte han på podcast om saken. Ved flere anledninger smilte, lo og ristet han på hodet over hvordan Schilling fremstilte saken.

Aktor om strafferabatt: Derfor fortjener Cappelen det

– Vi mener alle Jensens kontanter stammer fra Cappelen, sa Schilling, som også påpekte at Jensen i egen forklaring har erkjent korrupsjon gjennom å ta imot klokker fra Cappelen.

Korrupsjon og hasj

Spesialenheten mener det er bevist at Jensen har mottatt minst 2,1 millioner kroner. Her inngår oppussingen av et bad, som Cappelen skal ha stått for, til en verdi av 292 000 kroner inngår. Pengene skal Jensen ifølge tiltalen ha fått i møter med Cappelen.

Les tiltalen her.

Pengene fikk han ifølge tiltalen for å styrke Cappelens virksomhet og bidra til å redusere risikoen for at Cappelen skulle bli tatt. Spesialenheten mener Jensen må dømmes for medvirkning til Cappelens hasjinnførsler fra 2004 til 2013.

– Eirik Jensen var Cappelens sikkerhet og støtte mot ikke å bli tatt for innførslene, sa Kristine Schilling tidligere i dag.

Kontakten

Spesialenheten mener at kontakten mellom Cappelen og Jensen, i tekstmeldinger og på telefon, viser dette. Ifølge Spesialenheten betyr tekstmeldingene følgende:

1. At politiets ressurser er opptatte med andre gjøremål

2. At det ikke er spaning eller aksjoner mot Cappelen

3. Eller at det på tidspunkt for innførsler ikke er aksjoner på gang eller aksjoner som kan knyttes til Cappelens virksomhet.

Pengesporet

Schilling påpekte også at Jensen ofte maste om møter for å få mer penger. Hun gikk så hun på spørsmålet som er stilt av flere: «Hvor er det blitt av pengene»?

Hun mener det er en farlig vei å gå.

– Det hadde vært et relevant spørsmål om vi ikke hadde funnet noe pengespor, men det har vi. Vi har funnet et tydelig pengespor fra en ukjent kilde, sa Schilling, og påpekte at kilden er Cappelen.

– Eirik Jensens kontantinnskudd opphørte etter at Cappelen ble pågrepet. Han har fortsatt et overforbruk, men det er ikke lenger dekket av en ukjent kilde. Vi vet at han i disse årene har fått diverse honorar, blant annet fra Kagge forlag, underbygget hun argumentet om en ukjent kilde med.

Fire viktige spørsmål

Schilling åpnet prosedyren med å stille disse fire spørsmålene, som hun sier er de avgjørende spørsmålene dommerne må svare på:

Har Cappelen drevet med omfattende innførsler av narkotika fra 2004 til 13?

Har Eirik Jensen kjent til dette?

Har Eirik Jensen opptrådt slik at han styrket Cappelens forsett (vilje, journ.anm.)?

Har Eirik Jensen innsett at hans handlinger har styrket Cappelen?

Helt mot slutten sa hun følgende:

– Vi mener svaret på alle spørsmålene er ja.