Knivstikkingen i Lier: 19-åring varetektsfengsles i fire uker

Mannen som er siktet for forsøk på forsettlig drap, varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud.

Det bekrefter politiadvokat Ingvild Lærum til VG.

Han varetektsfengsles i fire uker, to uker med full isolasjon og medieforbud.

– Siktede samtykker til fengsling, men ikke til restriksjonene, sier Lærum til VG.

Bakgrunn: Jente (16) knivstukket foran medelever

Mandag ettermiddag ble en 16 år gammel jente knivstukket flere steder i overkroppen inne på St. Hallvard videregående skole i Buskerud. Jenta er nå utenfor livsfare, men alvorlig skadet.

Den 19 år gamle mannen ble pågrepet etter å ha forsøkt å flykte fra stedet like etter hendelsen. Politiet har kun fått en innledende forklaring av ham. Han erkjenner ikke straffskyld for forsettlig drap, som han er siktet for, men erkjenner straffskyld for kroppsskade.

– Vi jobber med avhør av flere vitner, og vi har planlagt et nytt avhør av siktede, sier Lærum til VG.

Politiet takker Mathis (18) for disse bildene: Her løper den siktede fra åstedet

Hun sier at de også vil avhøre den 16 år gamle jenta når hun er klar for det. Politiet har vært i kontakt med jentas familie, men ikke avhørt dem foreløpig.

– Det vil være naturlig å avhøre både hennes og hans familie, sier Lærum.

Når det gjelder relasjonen mellom siktede og offeret, vet politiet at de kjenner hverandre fra tidligere.

– Vi vet at de kjenner hverandre, men har ikke fått på det rene hva slags relasjon de hadde, sier Lærum.

Et vitne har sagt til VG at han hørte høylytt krangling mellom de to før hendelsen. 19-åringen er også anmeldt for trusler mot den samme jenta tidligere.