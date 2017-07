Knivdrapet på Sørlandssenteret: 12 grusomme minutter

Onsdag kveld ble ansatte og kunder vitne til at en 15 år gammel jente gikk amok med kniv på kjøpesenteret. Slik beskriver de hendelsesforløpet.

17.31 mottar politiet den første meldingen om knivstikking på Sørlandssenteret i Kristiansand. Tolv minutter senere blir en 15 år gammel jente pågrepet i motsatt ende av senteret.

17 år gamle Marie Skuland jobbet på Coop Obs. Hun ble erklært død natt til torsdag. En 23 år gammel jente ligger på Ullevål sykehus, kritisk skadet. En 15 år gammel jente er siktet for drap og drapsforsøk.

Fra 15-åringen skal ha knivstukket de to personene til hun ble pågrepet, har hun skapt mye frykt blant de besøkende og ansatte ved senteret. Vitner VG har snakket med, og politiet, forteller om den unge jenta med den viftende kniven og ferden gjennom senteret.

ÅSTED: Marie Skuland (17) mistet livet etter å ha blitt knivstukket på Coop Obs. En 23 år gammel kvinne er kritisk skadd. Foto: Gisle Oddstad , VG

– Dramatisk

En familie på tre var på ferie på Sørlandet og hadde tatt turen innom senteret etter å ha besøkt dyreparken. Samboerparet og deres tre år gamle sønn skal ha tatt heisen ned fra annen etasje.

Da de kom ut, ble de møtt av en ung jente bærende på en stor kniv. De antar at hun kom fra parkeringsplassen.

– Hun hadde kniv og hylte og skrek, men hun fortsatte mot rulletrappen. Så kom det flere ansatte fra Coop Obs og andre butikker som løp etter. Det virket veldig dramatisk, forteller det ene vitnet til VG.

– Vi ble litt skjelvne. Det er sånn man leser om i avisen, ikke noe man opplever selv, fortsetter han.

Rev ned skilt



Politiet forteller at de første meldingene de mottok fra senteret handler om knivstikkingen. Deretter ringte en rekke personer og fortalte at folk fulgte etter jenta opp i annen etasje og videre inn i senteret.

På veien skal hun ha stoppet opp ved Royal Sushi. Et vitne forteller at hun rev ned skiltene som sto utenfor.

Et annet vitne forteller at hun skal ha løpt mot en folkemengde, mens det kom vakter for å prøve å roe henne ned. Vitnet forteller at det deretter kom en beskjed via høyttaleranlegget der folk ble bedt om å trekke ned til førsteetasje.

Politiet forteller at vitner de har pratet med, sier at jenta passerte Food Court og klesbutikken Mango. Et vitne sier til VG at hun så 15-åringen passere klesbutikken New Yorker og bevege seg mot Session, en annen klesbutikk.

Vitner som befant seg på Session, forteller at gitteret ble tatt ned for å skjerme personene innenfor mot jenta.

– Etter de tar ned gitteret ser vi at hun kommer rundt hjørnet og løper litt rundt omkring. Noen prøver å roe henne ned, men det ser ikke ut til å fungere. Hun løper videre gjennom senteret, og vi ser ikke noe mer til henne, annet enn at vi hører at hun skriker, forteller et av vitnene.

KNIVSTIKKING: 15-åringen knivstakk to personer før hun beveget seg til den andre enden av kjøpesenteret. Foto: Gisle Oddstad , VG

Raskt pågrepet

Flere av vitnene forteller at de så blod på den store kniven jenta bar på. Flere forteller også at jenta virket redd.

Hun skal så ha beveget seg videre i senteret til hun kom helt til enden, utenfor hobbybutikken Panduro. Et vitne fra en butikk i etasjen under, med innsyn til overetasjen, forteller at vektere forsøkte å få kontroll på 15-åringen.

Jenta viftet med kniven mot vekterne, ifølge vitnet. Like etter kom det seks politifolk inn, forteller et annet vitne. De fikk raskt pågrepet jenta. Da var klokken 17.43.

– Det skjedde uten dramatikk. Hun ble tatt med og framstilt for legevakta, og klarert for avhør. Samtidig blir hun innlagt på psykiatrisk avdeling frivillig. Hun er der fortsatt med vakthold, og har ikke latt seg avhøre på grunn av hennes tilstand, forteller påtaleleder Cecilie Pedersen Hille torsdag kveld.

Fredag skal hun bli forsøkt avhørt igjen.

Slik gikk ferden til 15-åringen

1. Ca. klokken 17:30 onsdag ettermiddag blir to personer knivstukket på ulike steder i Coop Obs som ligger i første etasje. En 15 år gammel jente blir observert med kniv.

2. Vitner forteller at jenta skal ha gått ut på parkeringsplassen.

3. Et samboerpar forteller de kom ut av heisen ved Power. De ser jenta komme mot seg fra inngangen fra parkeringsplassen, men hun fortsetter opp i rulletrappen til andre etasje.

4. Rulletrappen leder opp ved Royal Sushi. Vitner forteller at jenta beveger seg forbi restauranten etter å ha veltet skilter.

5. Politet forteller om vitner som sier at jenta har gått forbi Food Court.

6. Et vitne forteller at jenta har gått forbi New Yorker mot Session.

7. Vitner fra Session forteller at jenta har stoppet opp ved Session før hun har gått videre.

8. Politet forteller at vitner sier at jenta har gått forbi Mango.

9. Jenta blir pågrepet utenfor Panduro.