Kjørte bil inn i våpenbutikk - væpnet politijakt

Flere våpen er stjålet fra våpenforretningen BørseLars i Akershus. Tyvene tok seg inn ved å rygge en stjålet bil inn i butikken.

Det var i 06-tiden mandag morgen at politiet fikk melding om et innbrudd hos BørseLars i Dal i Akershus. Da de kom frem til stedet fant de en stjålet bil halvveis inne i butikken. Den hadde tyvene rygget inn for å ta seg inn i våpenforretningen.

Bakre delen av bilen står godt plassert inne i våpenforretningen. Politiet leter nå etter tyvene, flere stjålne våpen og fluktbilen. Foto: Politiet

Flere våpen er stjålet, men politiet har ikke oversikt over hvor mange. Politiet vet heller ikke hvor mange som deltok i innbruddet eller hvordan de kom seg bort fra stedet.

– Vi har ingen opplysninger om antall gjerningsmenn eller bilen de forlot stedet i, sier operasjonsleder Bjørn Christian Willersrud.

De ber nå publikum om tips.

– Det er bekreftet at flere våpen er stjålet, sier Willersrud.

Politiet har satt i gang taktisk og teknisk etterforskning på stedet.

Daglig leder har ikke selv fått inspisert skadene eller hva som er stjålet.

– Jeg er på Baku i forbindelse med EM i skyting, så jeg vet ikke mer selv. Jeg får vite mer når jeg kommer hjem i morgen, sier dagligleder, Petter Bratli, til VG.