Kjendissmugler tatt igjen

I årevis forsynte Steinar Lundeby (61) det norske folk med smuglersprit fra Spania. Nå sitter han igjen i fengsel – etter å ha blitt tatt med 16 kilo hasj i bilen.

Forrige mandag ble Steinar Lundeby – eller «Bamse» som han også kalles – tatt på fersken av spanere fra Oslo-politiet. I bilen han kjørte fant politiet hasj.

I flere år styrte Lundeby det politiet mente var Norges største spritsmuglerliga. Inntektene fra den illegale virksomheten var enorme. Han kjøpte luksushytter i Norge og hadde et høyt pengeforbruk.

Storsmugleren som selv kaller seg «Formann» elsket fart og hadde både en Rib Revenger gummibåt med tre 300 hk motorer og en Harley Davidson FXSTC motorsykkel.

Men så raknet spritimperiet og Lundeby fikk to dommer på åtte og fire års fengsel. I tillegg ble smugleren dømt til å betale 50 millioner kroner i inndragning.

Tiltalt for millionbedragerier

UTE PÅ PERM: I 2007 fikk Lundeby en fire dager lang permisjon fra Ullersmo fengsel. Ifølge VGs opplysninger, dro han rett til en fasjonabel hytte i Trysil. Foto: Espen Braata

I 2007 kunne VG avsløre at staten ikke hadde solgt noen av hans eiendommer i Norge, til tross for at han var dømt å betale 50 millioner kroner i inndragning. Det viste seg at eiendommene fortsatt sto til hans disposisjon. I dag er inndragningskravet foreldet.

Så ble det stille rundt mannen som ble omtalt som «Norges spritkonge».

Men ifølge en tiltale fra Økokrim klarte ikke den tidligere storsmugleren å holde seg unna kriminalitet. I sommer ble 61-åringen tiltalt av Økokrim for å ha begått flere millionbedragerier mot to banker. Tiltalen ble tatt ut av førstestatsadvokat Geir Kavlie.

– Han er tiltalt for bedragerier på til sammen åtte millioner kroner. I tillegg er han er han tiltalt for forsøk på bedrageri på 1,7 millioner euro eller cirka 15 millioner kroner, sier førstestatsadvokaten til VG.

Ifølge Økokrims tiltale skal Lundeby sammen med sin sønn i 2012 ha lurt Nordea til å utbetale 1,6 millioner kroner til kjøp av hyttetomter. Ifølge tiltalen skal Lundeby og sønnen blant annet ha gitt feil informasjon om kjøpesum, inntekt og egenkapital.

Skal ha svindlet NAV

Året etter skal Lundeby og sønnen ha begått et bedrageri mot Sparebank 1. Ifølge tiltalen skal far og sønn ha lagt frem en forfalsket kjøpekontrakt og fått utbetalt 2,7 millioner kroner.

I 2014 skal Lundeby og sønnen ha svindlet Rørosbanken/Eika Boligkreditt AS for 4,2 millioner.

– Vi mener at far og sønn skulle kjøpe eiendom, men at de oppga uriktige opplysninger i forbindelse med lånesøknaden, sier Kavlie.

I tillegg er Lundeby tiltalt for å ha svindlet NAV for 287.000 kroner.

Steinar Lundeby har flere kallenavn. Noen kaller ham for «Bamse, andre kaller ham for «Direktøren», mens han selv titulerer seg som «Formann».

Tatt med 16 kilo hasj

FORSVARER: Advokat Espen Henrik Johansen. Foto: Jan Petter Lynau

Forrige mandag ble den landskjente storsmugleren pågrepet av politiet. To dager senere ble 61-åringen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

Det fremgår av fengslingskjennelsen, som fritt kan gjengis offentlig, at den tidligere storsmugleren kjørte en bil hvor politiet fant 16 kilo hasj.

Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo-politiet har den siste tiden rullet opp det de mener er en narkotikaliga, opplyser sjefen for seksjonen, politiinspektør Einar Aas.

– Vi har foretatte en del pågripelser og vi har gjort en del beslag den siste tiden som har resultert i varetektsfengslinger av flere personer, sier Aas, og legger til:

– I sum dreier det seg om betydelige mengder narkotika og kontanter.

Den tidligere storsmugleren forsvares av advokat Espen Henrik Johansen.

– Han har forklart seg til politiet i avhør, og han nekter straffskyld, sier forsvareren til VG.