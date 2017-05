Kjæresten til drepte Linn (32): – Hun begynte å få panikk

NORD-TROMS TINGRETT (VG) Kjæresten (24) til drepte Linn Olsen Uteng (32) sier i retten at hun var redd for den nå drapstiltalte ekskjæresten.

Da politiet kom til leiligheten på Tromsøya like før klokken 20 torsdag 28. juli 2016 fant de Linn Olsen Uteng (32) drept på stuegulvet.

Hun var knivstukket 22 ganger.

I samme rom satt den tiltalte ekskjæresten med en lang kniv i hånden.

Tirsdag erkjente han i retten skyld for drapet på sin tidligere kjæreste gjennom flere år.

I retten har det kommet frem at Uteng hadde fått seg en ny kjæreste etter at den tiltalte hadde forlatt Tromsø høsten 2015. 36-åringen returnerte til Tromsø i mai 2016.

– Hun begynte å få panikk

I vitneboksen forteller Linn Olsen Utengs kjæreste (24) at han traff henne i 2015, og at de ble sammen like før jul det året.

Han forteller også at han og Uteng giftet seg på en ferietur til Afrika i fjor sommer.

Den drapstiltalte har hittil forholdt seg helt rolig, men når kjæresten kun noen meter unna forteller om forholdet mellom han og Uteng blir han tydelig ukomfortabel, flakker med blikket og sitter urolig i stolen.

– Hun begynte å få panikk, hun sa vi måtte ta bort nøkkelen fra gjemmestedet ute, sier mannen som opprinnelig skal komme fra Uganda, før han fortsetter:

– Det betyr jo det at det er noen som kan gjøre noe som er skadelig for livet hennes, sier 24-åringen og bryter ut i gråt.

Aktor Tor Børge Nordmo spør deretter om Uteng var redd for ekskjæresten.

– Ja, hun var redd ham.

Dagen Uteng ble drept kjørte en venninne henne til leiligheten på Tromsøya. Hun var den siste som så henne i live, med unntak av den tiltalte.

I retten sier hun onsdag at Uteng ville møte ekskjæresten for å få en ordentlig avslutning. Venninnen ville at hun ikke skulle møte ham på en privat adresse, og da aktor Nordmo spør henne hvorfor svarer hun:

– Jeg oppfattet det slik at hun var redd for ham, sier hun og begrunner det med at hun hadde hørt at han hadde vært voldelig tidligere og at Uteng visste at han ikke likte at hun hadde ny kjæreste.

Men Uteng dro til leiligheten, hun ville ifølge venninnen ikke møte ham på et offentlig sted da hun var redd for at han skulle lage en scene.

Da venninnen en time senere skulle hente henne fikk hun ikke tak i Uteng.

– Så ringte telefonen. Det var fra Linns telefon, men det var han som ringte. Han sa han hadde drept Linn. Også ba han meg om å slutte å ringe.

DREPT: Linn Olsen Uteng ble drept av ekskjæresten i Tromsø i fjor sommer. Foto: Privat

– Vi måtte dra ham ut av leiligheten



– Jeg og en kollega måtte få kontroll på gjerningsmannen. Han satt med ryggen til oss i sofaen, da vi tok tak i han oppdaget vi at han var helt kraftløs. Så da ble det sånn at vi måtte dra han ut av leiligheten.

Det sier en av politimennene som var først på åstedet i rettens andre dag i saken der en 36 år gammel asylsøker fra Rwanda er tiltalt for drapet.

Mens politibetjenten forteller om drapsdagen sitter den tiltalte rolig ved siden av sin forsvarer Hans Olav Bytingsvik. På ørene har han hodetelefoner hvor han får oversatt via engelsk tolk hva som blir sagt.

– Han var helt rolig



36-åringen ble deretter ført til sykehuset, da han hadde to stikkskader i brystet.

I retten tirsdag forklarte den tiltalte at skadene var påført av Uteng, som ifølge 36-åringen tok opp kniven og truet ham. Aktor Tor Børge Nordmo sa senere til VG at han stiller spørsmål om at det virkelig var slik det skjedde.

– På sykehuset var han var helt rolig. Han lå for det meste på med øynene igjen på sykesenga, og underveis virket det som om han gråt, sier politibetjenten som fulgte den tiltalte vekk fra leiligheten på Tromsøya.