Kilder til VG: Eirik Jensen kastet en telefon

Fakta

**Politilederen Eirik Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og grov narkotikaforbrytelse.



**Ifølge tiltalen skal han ha medvirket til smugling av 13,9 tonn med hasj fra 2004 til 2013. For dette skal han ha fått minst 2,1 millioner kroner.



**9. januar starter rettssaken mot politilederen og Gjermund Cappelen, som også er tiltalt for grov korrupsjon og grov narkotikaforbrytelse.



**Gjermund Cappelen har tilstått alt, mens Eirik Jensen nekter for alt.



**Rettssaken går i Oslo tingrett, og skal etter planen vare helt frem til 15. juni.