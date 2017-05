Kidnappingstiltalt og voldsdømte menn oppsøkte Per Orderuds venn

Per Orderuds venn skal ha blitt slått i ansiktet og rispet med kniv av personer som oppsøkte ham på Orderud gård.

Torsdag kveld herjet det fullt kaos på Orderud gård.

Per Orderud, som i 2002 ble dømt for medvirkning til overlagt trippeldrap pinseaften i 1999, på nettopp Orderud gård, hadde besøk av en mann han hadde truffet kjølvannet av endt fengselsopphold.

Men besøket ble avbrutt av en gjeng på fire menn og en kvinne.

Ifølge den fornærmede, skal han ha blitt slått i ansiktet og rispet med kniv. Politiet opplyser at han ble sendt til sykehus, men at han ikke fikk alvorlige skader.

- Bedragerier

Vitner beskrev en stor politiaksjon med fem til seks politibiler, en ambulanse og en politihelikopter.



Tor Even Gjendem, som forsvarer to av de pågrepne mennene, sier at bakgrunnen for volden skal være at de hadde reagert på handlinger fornærmede hadde begått tidligere.

– Så eskalerte situasjonen utover det nødvendige, sier Gjendem, som forsvarer to av de pågrepne.

Ifølge VGs opplysninger skal mannen være dømt for bedragerier av eldre og svakstilte.

STOR POLITIAKSJON: Vitner beskrev en stor politiaksjon med fem til seks politibiler, en ambulanse og en politihelikopter. Her står en politibil foran Per Orderuds hus på Orderud gård.

Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Kidnapping og ran

Gjendem opplyser til VG at alle fire ble løslatt fredag i 6-tiden og at alle fire er avhørt om saken. Han vil per nå ikke uttale seg om hvordan de to mennene stiller seg til skyldspørsmålet.

En av dem Gjendem forsvarer, en 28 år gammel mann fra Oslo, ble i april tiltalt for kidnapping og ran.

Offeret ble ifølge tiltalen tvunget inn i bilen sin og tvunget til å kjøre til Oslo for å ta ut penger i en bank. Fornærmede skal etter en times kjøretur ha klart å rømme ved en stans.

Knivstakk blitzer

En annen av de fire mennene, en 23 år gammel mann fra Oslo, er ifølge VGs opplysninger tilknyttet gjengmiljøet i hovedstaden. Han er tidligere dømt for vold, ran og trusler.

VG får opplyst at han tidligere har vært i politiets søkelys for høyreekstreme handlinger. I 2013 stakk han en blitzer i overkroppen utenfor Blitz-huset i Oslo.

Trippeldrapene Natt til pinseaften 22. mai 1999 ble Kristian og Marie Orderud og datteren Anne Orderud Paust skutt og drept i kårboligen på Orderud gård. Per og Veronica Orderud ble dømt til 21 års fengsel for medvirkning til overlagt drap både i tingretten og i lagmannsretten. Kristin Kirkemo fikk 16 års fengsel i lagmannsretten. Ekskjæresten Lars Grønnerød ble dømt til 18 års fengsel i lagmannsretten. De to ble også dømt for medvirkning til overlagt drap. Ingen er dømt for drapshandlingen. Nå er Per og Veronicas Orderuds sak begjært gjenopptatt.

Da han sonet dom for knivstikkingen og andre forhold, skal han ha utgjort et stort problem i fengselet.

Han ble dømt for å ha kalle en sykepleier i fengselet for en «jævla hore» og si at han burde ha dratt til henne, samt for å ha truet med å drepe en lege. Han truet også med å drepe en fengselsbetjent, ifølge dommen.

VG får opplyst at 23-åringen, som skal ha slitt med et rusproblem, skal ha vært misfornøyd med at han ikke fikk de medisinene han ønsket seg.

Vold mot russ

En jevnaldrende venn av 23-åringen, ble også pågrepet på Orderud.

– Min klient er løslatt. Han har benyttet seg av anledningen til å ikke forklare seg om saken, men har sagt at han ikke har hatt noen form for rolle i dette, sier mannens forsvarer, Jan Christian Kvanvik, til VG.

Tidligere er denne 23-åringen dømt for vold mot russ, som han utførte sammen med vennen han ble pågrepet med på Orderud. Han er også dømt for ran.

Ønsker gjenopptagelse

Per Orderuds advokat opplyser til VG at Orderud selv ikke var involvert på annen måte enn at han hadde besøk av en person som de som trengte seg inn har vært ute etter.

– Per kjenner den besøkende, men ikke de som trengte seg inn, sier Erling O. Lyngtveit til VG.

HEVDER SIN USKYLD: Per Orderud hevder sin uskyld for medvirkning til drapene på Orderud gård i 1999. Bildet er tatt da VG intervjuet Orderud i 2009. Foto: Kristian Helgesen , VG

Advokaten forteller at Per Orderud samarbeider med politiet.

– Slik jeg har forstått det så har de tatt seg nokså direkte og brutalt inn. Per er selv vitne for politiet. Han har opplevd situasjonen som svært ubehagelig.

Per, og tidligere ektefelle Veronica Orderud, som også ble dømt for medvirkning til drapene i 1999, har hele tiden hevdet sin uskyld.

Tidligere denne uken varslet privatetterforsker Tore Sandberg at han og Orderuds advokater har begjært trippeldrapssaken gjenopptatt.

Sandberg kaller den nye informasjonen «oppsiktsvekkende i hans hode».

Han opplyser at det er hentet inn rapporter fra både inn- og utland som angivelig skal så tvil rundt sentrale bevis i trippeldrapssaken.