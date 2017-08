Kamerater (20) tiltalt for årevis med sexovergrep mot unge jenter

To kamerater fra Oslo er tiltalt for i alt tre voldtekter av unge jenter i nabolaget. Den første overgrepet skjedde for fem år siden og offeret var en 14 gammel jente.

I september 2012, da de to var 15 år gamle, skal de to sammen ha forsøkt å gjennomføre et overgrep på en da 14 år gammel jente på en trampoline. Den ene skal ifølge tiltalen ha holdt, mens den andre forsøkt å gjennomføre overgrepet uten å lykkes. Da den ene så ga opp og fjernet seg, skal den andre ha voldtatt henne alene.

Viste sexopptak

Det var i mars 2016 at sedelighetsavsnittet ved Oslo politidistrikt gikk til pågripelse av tre unge menn fra området, og siktet dem for flere voldtekter, og for blant annet å ha vist opptak av seksuelle handlinger i klasserommet.

Etterforskningen har nå munnet ut i tiltale mot to av de opprinnelig siktede.

Den ene er tiltalt for en ny voldtekt i 2014, den andre for en voldtekt i 2015.

De to skal også ha filmet egne og andres seksuelle handlinger med andre, og lagret opptakene på mobiltelefonene, uten å ha bedt om tillatelse til det.

Den ene tiltalte er også tiltalt for plagsom eller hensynsløs atferd ved å ha plaget en jevnaldrende jente i en toårsperiode.

Seksualisert kultur

I forbindelse med pågripelsen i mars 2016, uttalte Kari-Janne Lid, leder ved avsnitt for seksualforbrytelser i Oslo at politiet i en tid hadde etterforsket flere anmeldte voldtekter knyttet til et ungdomsmiljø i Oslo.

– Gjennom etterforskningen har politiet avdekket et ungdomsmiljø hvor vi ser en bekymringsfull seksualisert ungdomskultur hvor seksuell aktivitet og tilsynelatende frivillig sex filmes og deles på ulike sosial medier, noe som oppleves svært krenkende for dem som blir eksponert, og som har gitt alvorlige helsemessige og sosiale konsekvenser for flere av jentene, sa hun.

Redd for å anmelde

Daværende leder av etterforskningen, politiadvokat Rita Parnas sa til VG at flere forhold ikke ble anmeldt av jentene selv, men at forholdene likevel kom fram i vitneavhør. Politiet har så selv sørget for offentlig påtale i sakene.

Da saken ble rullet opp i mars i fjor, sa hun:

– Det dreier seg om seksuelt krenkende atferd og overgrep som stilltiende blir akseptert. Man er redd for å si fra, redd for represalier, redd for å bli utstøtt. Terskelen for å bli kalt hore eller kalle noen for hore er lav.

Advokat Mona Høiness, som forsvarer den ene av de to tiltalte, sier til VG:

– Jeg vil ikke diskutere i pressen disse påståtte seksuelle handlingene mellom 14- og 15-åringer.