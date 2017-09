Jente (16) knivstukket på skole i Lier – mann pågrepet

LIER (VG) Politiet har pågrepet en antatt gjerningsmann etter at en 16 år gammel jente ble knivstukket på St. Hallvard videregående skole i Lier i Buskerud.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det bekrefter operasjonsleder Rune Hunshamar overfor VG.

– Gjerningsmannen forsøkte å stikke av fra stedet, så vi startet en sporsøk med politihund, som fant mannen klokken 11.20, 20 minutter etter at politiet ble varslet om hendelsen. Da befant han seg et stykke fra åstedet, sier han.

Politiet har ikke opplysninger om at andre enn den skadede og gjerningsmannen har vært innblandet i hendelsen. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

– Det er en alvorlig situasjon, og politiet rykket ut med en rekke patruljer til stedet, sier Hunshamar.

Han bekrefter at både elever og lærere ble vitne til knivstikkingen, og at de vil bli avhørt. Hvor mange vitner det er snakk om, har ikke politiet oversikt over.

En elev på skolen forteller til VG at han så gjerningsmannen løpe vekk fra skolens område få minutter etter knivstikkingen.

Ifølge Drammens Tidende er politiet til stede med store ressurser og er bevæpnet. Hendelsen fant sted like før klokken 11 mandag formiddag.