Jente (16) knivstukket foran medelever på skole i Lier – mann (19) pågrepet

LIER (VG) Politiet har pågrepet en ung mann etter at en 16 år gammel jente ble knivstukket flere steder i overkroppen inne på St. Hallvard videregående skole i Buskerud.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det bekrefter operasjonsleder Rune Hunshamar overfor VG.

– Gjerningsmannen forsøkte å stikke av fra stedet, så vi startet en sporsøk med politihund, som fant mannen klokken 11.20, 20 minutter etter at politiet ble varslet om hendelsen. Da befant han seg et stykke fra åstedet, sier han.

Mannen er siktet for forsøk på forsettlig drap, opplyser politiadvokat Ole Jacob Garder til VG. Han vil avhøres i løpet av kvelden og fremstilles for varetektsfengsling tirsdag.

– Han har vært inne til undersøkelser på legevakten, der det er tatt blodprøver, blant annet, sier Garder.

– Skjedde i korridor

Flere vitner forteller til VG at knivstikkingen fant sted i en korridor like utenfor et klasserom i kjelleren i skolens hovedbygg.



Politiet har ikke opplysninger om at andre enn den skadede og gjerningsmannen har vært innblandet i hendelsen. De to hadde «en tidligere relasjon», og jenta er elev ved skolen, opplyser politiet til VG.

Den skadede 16-åringen ble raskt fraktet til Drammen sykehus. Innsatsleder Arne Guddal opplyser at jenta ble knivstukket flere ganger i overkroppen og at det er snakk om alvorlige skader.

– Hun ligger på operasjonsbordet akkurat nå, sier han i dette VGTV-intervjuet:

Ifølge Guddal ble gjerningsmannen bitt av en politihund under pågripelsen. Kniven som ble brukt i gangen, er funnet og beslaglagt.

Vitne: Høylytt krangling

Et av flere vitner til hendelsen var Anders Strand Muggerud (17), som forteller at han og 5-6 andre elever befant seg inne i et klasserom da jenta og gjerningsmannen kom inn.

– Jenta spør om det er en lærer i nærheten, og vi svarer nei, forteller han.

De to gikk så ut igjen av klasserommet, ifølge Muggerud, som mener jenta og den unge mannen kranglet høylytt.

– Hun ber han gå vekk og slutte å følge etter henne. Så skriker den andre venninnen hennes at han slår. Og da ser vi at han tar frem en kniv og begynner å knivstikke henne, forteller eleven.

SKJEDDE HER: Den skadede jenta går på St. Hallvard videregående skole i Lier, der knivstikkingen skjedde. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

Han legger til at han så jenta bli knivstukket gjentatte ganger, og at elevene i klasserommet rømte ut gjennom vinduet. Det var omsider en lærer som brøt inn, ifølge 17-åringen.

Flere vitner

Innsatslederen opplyser at det er «en tidligere relasjon» mellom gjerningsmann og fornærmede, og at det er ikke snakk om en familierelasjon.

PÅ PLASS: Politiet rykker raskt ut med «en rekke patruljer», ifølge operasjonsleder Rune Hunshamar. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

Han bekrefter at både elever og lærere ble vitne til knivstikkingen.

– Det er mange elever og lærere som har blitt vitne til hendelsen. Det har vært en traumatisk opplevelse, og ni elever blir nå avhørt på Lier lensmannskontor, sier innsatslederen.

En annen elev på skolen forteller til VG at han så gjerningsmannen løpe vekk fra skolens område få minutter etter knivstikkingen.

Tok bilder av gjerningsmannen

Eleven forteller at han fikk beskjed om å løpe etter gjerningsmannen og ta bilder av ham. Disse bildene har han senere gitt til politiet.

Politiet er til stede med store ressurser og er bevæpnet. Hendelsen fant sted like før klokken 11 mandag formiddag.

Pressevakt Birgitte Gransæther i Vestre Viken forteller at sykehuset ikke kan kommentere jentas helsetilstand.

– Det gjør vi ikke ettersom dette er en kriminalsak, sier hun.

Rektor: – Tragisk hendelse

I en pressemelding opplyser St, Hallvard videregående skole at alle skolens elever ble samlet i skolen aula klokken 12. Etterpå ble elevene samlet gruppevis med sine lærere for å snakke sammen. Der fikk de også tilbud om hjelp fra kriseteam.

– Dette er en tragisk hendelse. Nå er vår fremste jobb å sørge for at elever og ansatte får den oppfølging som de har behov for. Skolen vil derfor være åpen utover kvelden for de som ønsker å ha noen å prate med, sier rektor Unni Aadalen.