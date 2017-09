Jensen-dom faller 18. september: Dommerne skal lese høyt i fire timer

Mandag 18. september faller dommen i saken mot eks-politimannen Eirik Jensen og hasjdømte Gjermund Cappelen.

Klokken 09.30 begynner en av fagdommerne å lese dommen. I en pressemelding fra Oslo tingrett går det fram at de to fagdommerne, Kim Heger og Sven Olav Solberg, vil lese nesten hele dommen, bortsett fra noen mindre deler som vil bli sammenfattet.

Fire timer

Dette rettsmøtet, som i all hovedsak vil bestå opplesing av dommen, vil ta nærmere fire timer, inkludert minst én pause.

Tingretten opplyser samtidig at domsslutningen, altså den sammenfattende konklusjonen av hvilke straffbare forhold Cappelen og Jensen eventuelt skal dømmes for og hvilken straff de eventuelt får, vil leses til slutt.

SKAL LESE: Rettens administrator, Kim Heger (til venstre), og tingrettsdommer Sven Olav Solberg. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og for å ha medvirket til smugling av 13,9 tonn hasj til Norge. Han nekter straffskyld.

Hasj eller info?

Cappelen er tiltalt for grov korrupsjon og for å ha smuglet 16,2 tonn hasj til Norge. Han erkjenner straffskyld for dette, og har vært påtalemyndighetens kronvitne.

Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, sier til VG i dag at Cappelen sikkert gleder seg til den dagen er over.

Jensen sier til VG at han ikke har noe å utsette på fremgangsmåten til dommerne.

– Uansett hvordan dette går, så er det bare første runde, sier Jensen, som er inneforstått med at det er sannsynlig at påtalemyndigheten kommer til å anke ved en eventuell frifinnelse og at han anker hvis han blir domfelt.

Jensen er tiltalt for å ha varslet Cappelen om forhold som kunne ha betydning for hans hasjinnførselsvirksomhet, for eksempel om han var politiets søkelys, noe påtalemyndigheten mener bidro til å redusere risikoen for at virksomheten ble avslørt.

Påtalemyndigheten mener informasjon ble utvekslet i møter og spesielt på SMS - og at Eirik Jensen mottok penger for dette.

Dette har Cappelen vitnet om. Eirik Jensen har i hovedsak forklart at forholdet mellom ham og Cappelen var et kilde- og informantforhold.

Rettssaken mot de to startet i Oslo tingrett 9. januar og ble avsluttet 23. mai. Spesialenheten har lagt ned påstand om 21 års fengsel for Jensen, og statsadvokaten 18 år for Gjermund Cappelen.