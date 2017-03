Jaktulykken i Balsfjord: Skjøt flere skudd

41-åringen som er siktet for uaktsomt drap på Mads Håvard Larsen (26) har forklart at han trodde han skjøt mot en rev.

41-åringen som har vært i varetekt siden jaktulykken tirsdag kveld på Stormoen i Balsfjord i Troms har i avhør erkjent at det var han som skjøt Mads Håvard Larsen (26). Larsen er sønnen til ordføreren i Balsfjord kommune.

Han er siktet for uaktsomt drap, men det er ennå usikkert om han fremstilles for varetektsfengsling eller ikke.

Han har videre forklart at det ble avført to skudd, og at hensikten var å felle en rev.

Det var Nordlys som først omtalte dette.

– Han har forklart seg detaljert om det som har skjedd. Det har vært hans ønske å gi en uttømmende forklaring om de faktisk forholdene, sier 41-åringens forsvarer, Svein Kristian Wikstrøm til VG.

– Han visste ikke at den forulykkede også var på stedet. Han har forklart at han hadde sett et dyr og skutt etter det han trodde var en rev. Han var i den oppfatning at han ikke traff ordentlig og forflyttet seg. Da han la seg ned på nytt for skyte fra en annen posisjon trodde han at han fremdeles skjøt mot en rev, sier Wikstrøm.

Bakgrunn: Skutt under revejakt

Skudd nummer to skal ha vært det dødelige



Wikstrøm sier til VG at det var 41-åringen som selv varslet om at Larsen var død.

– Han gikk bort til det han trodde var et dyr han hadde skutt. Da han oppdaget at det var kameraten som lå der var det et sjokk som nok er vanskelig å gjengi for andre som ikke var der. Det var han som ringte til nødetatene, sier Wikstrøm.

Larsen ble konstatert død ved ambulansepersonellets ankomst.

Forsvareren sier det gikk flere minutter mellom de to rifleskuddene, men at Larsen kun ble truffet av det siste.

Obduksjonsrapporten er ventet senere torsdag.

41-åringen har ikke tatt stilling til siktelsen, og Wikstrøm sier til VG at han ikke har diskutert den strafferettslige biten med sin klient ennå.

– Han erkjenner de faktisk forholdene, og har det veldig tøft og tungt nå. Dette er en person han kjente godt og hadde jevnlig kontakt med, så det er klart at dette er en sjokkartet opplevelse både for han og familien hans. De er fra en liten plass der alle kjenner alle, så dette preger dem.

Skulle på bjørnejakt sammen



VG snakket onsdag med flere som kjente både Larsen og 41-åringen, og de fortalte at de to kjente hverandre godt, og at de pleide å gå på jakt sammen.

En av de avisen snakket med, men som ønsker å være anonym, sier at han tror det hele var en ulykke, og at de to ikke kan ha visst om hverandre.

Wikstrøm sier at 41-åringen har forklart at han ikke visste at Larsen var på søppelfyllingen, hvor ulykken skjedde.

– Når den forulykkede kom inn på området er usikkert, men de var ikke der sammen, selv om de ofte jaktet sammen, sier Wikstrøm og legger til:

– De skulle på bjørnejakt sammen om ikke så alt for lenge. Det gjør saken så klart enda mer spesiell.