Jaktulykken i Balsfjord: – Siktede (41) brukte varmesøkende sikte

Ifølge advokat Svein Kristian Wikstrøm brukte den siktede 41-åringen varmesøkende sikte da ulykken skjedde.

Det var tirsdag kveld klokken 19.14 at operasjonssentralen i Troms politidistrikt ble varslet om at 26 år gamle Mads Håvard Larsen, sønnen til ordføreren i Balsfjord, var skutt og drept i en jaktulykke.

VG er blitt kjent nye detaljer i 41-åringens forklaring, som kaster lys over hvordan ulykken kunne skje.

Som tidligere kjent, skal ikke 41-åringen ha visst at også Larsen var tilstede på området. Etter en felles overenstemmelse blant jegerne skulle egentlig kun én person jakte om gangen, ifølge forsvarer Svein Kristian Wikstrøm.

Det var blitt mørkt og 41-åringen, som er siktet for uaksomt drap, benyttet derfor varmesøkende sikte, forteller advokaten. Først så han en rev og fyrte da av det første skuddet. Deretter gikk det rundt ti minutter, før han på nytt så det han trodde var en rev i det varmesøkende siktet.

Tragedien er da at det ikke er en rev, men en liten del av kroppen til Larsen som kom opp over en haug og som fanges i det varmesøkende siktet. I tillegg hadde Larsen på seg hvit kamuflasje som gikk i ett med snøen.

– Sjokk



– Han trodde det var den samme reven. Dette er gutter som har jaktet mye rev og dette skjer veldig instinktivt. De vet at reven beveger seg raskt. Skuddet faller fort, trolig i løpet av ti–femten sekunder, sier Wikstrøm.

Deretter går 41-åringen i retningen han har skutt.

– Han skjønner ikke hva som har skjedd før han kommer bort og er da i en form for sjokk. Først klarer han ikke å forstå hvorfor avdøde er der og koblet ikke umiddelbart at det hadde noe med han å gjøre, sier Wikstrøm.

Etter det VG forstår ble Larsen funnet bak en haug.

Det er et ønske fra siktede at det skal gjennomføres en rekonstruksjon, og ifølge Wikstrøm skal nå dette gjennomføres med bistand fra Kripos neste uke.

– Så ikke avdødes bil



Advokaten reiser også spørsmålet om hva slags avtale jegerne har hatt med renovasjonsselskapet Perpetuum. Det var på deres området revejakten fant sted.

– Mitt inntrykk er at de ikke gikk inn for å jakte om de så bilen til noen av de andre. Min klient så ikke bilen til avdøde, sier Wikstrøm og forteller at det er uklart hvem som kom først, slik han forstår det.

Spørsmålet han stiller er om en slik rutine er god nok.

– Dette er ting vi må se på og få belyst, sier politiadvokat Henriette Birkelund i en knapp kommentar.

Ingen avtale med jaktlag



Perpetuums Balsfjord-sjef Stein Erik Nilsen bekrefter at de har vært kjent med jakten på deres område.

– Vi har bare hørt om det og ikke hatt noen avtaler med jegerne, sier Nilsen.

– Dette har vært greit for dere?

– Ja, det har det.

– Har det vært et system for hvordan jakten har foregått?

–Nei, det har de organisert selv, uten at jeg vet noe sikkert om det. Det er ikke noe vi har lagt oss borti. Dette er et åpent område, svarer Nilsen.

Opplever å bli trodd



41-åringen ble løslatt torsdag, etter to dager i arresten. Politiet ønsket ikke å fremstille ham for varetekt ettersom de mente at det ikke forelå bevisforspillelsesfare.

Torsdag kveld var Wikstrøm hjemme hos klienten. Det var også kamerater fra jaktlaget.

– Det er en tynget og preget person. Men han har venner og familie rundt seg, og opplever støtte fra sambygdinger. Men han kjenner på det å skulle være ute og møte folk igjen, selv om han opplever at han blir trodd, at dette var et uhell, sier advokaten.