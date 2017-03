Jaktulykken i Balsfjord: Etterforsker om varmesøkende sikte var lovlig

Ifølge forsvareren til den siktede 41-åringen som skjøt Mads Håvard Larsen (26) skal han ha brukt en håndholdt termisk kikkert. Det er politiet usikre på om er lovlig eller ikke.

Tirsdag kveld ble operasjonssentralen i Troms politidistrikt varslet om at 26 år gamle Mads Håvard Larsen, sønnen til ordføreren i Balsfjord, var skutt og drept i en jaktulykke.

41-åringen som nå er siktet for uaktsom drap skal ikke ha visst at Larsen var tilstede på søppelfyllingen ved Stormoen i Balsfjord, der ulykken skjedde.

I forrige uke ble VG kjent med at den siktede 41-åringen brukte varmesøkende sikte da han skjøt Larsen.

– Om siktet som ble brukt er ulovlig eller ikke er en del av etterforskningen. Vi skal ha en sakkyndig vurdering av siktet, men det kan ta et par uker før rapporten forligger, sier regionslensmann i Troms, Andreas Nilsen til VG.

Skal ha brukt håndholdt termisk kikkert



41-åringen har forklart til politiet at han trodde han så en rev, og fyrte av. Etter rundt ti minutter fyrte han av et nytt skudd mot det han fremdeles trodde var en rev.

Men det var en del av Larsens kropp som til syne over en haug og ble fanget opp i det varmesøkende siktet.

Forsvarer Svein Kristian Wikstrøm sier til VG at hans klient benyttet seg av et termisk sikte, som er en type varmesøkende sikte. Termiske sikter gir jegeren en bedre indikasjon på hvor byttet er, da den registerer temperaturforskjeller.

Ifølge Wikstrøm skal hans klient ha hatt en håndholdt termisk kikkert. Han er usikker på om denne var festet på våpenet eller ikke.

Termiske sikter er derimot ikke spesifikt nevnt i lovverket. I viltlovens paragraf 20, der bruk av våpen under jakt omtales, står det blant annet at kunstig lys i jaktøyemed er forbudt, med unntak av revejakt der man kan benytte fast montert lyskilde.

Spørsmålet beror dermed på om termisk sikte faller innunder betegnelsen kunstig lys.

ETTERFORSKER: Politiet foretok i forrige uke tekniske undersøkelser på stedet. De etterforsker saken videre, og ser blant annet på hva slags sikte 41-åringen benyttet seg av. Foto: Terje Mortensen , VG

Miljødirektoratet: – Forbudt



Seniorrådgiver og jurist i friluftseksjonen i Miljødirektoratet, Arild Sørensen, poengterer at han uttaler seg på generelt grunnlag.

– Vi har tolket regelverket dithen at det er forbudt å bruke kikkertsikter på jakt som forsterker lyset på annen måte enn gjennom en ren optisk linse, sier Sørensen.

– Hva betyr det?

– Forbudet mot kunstig lys gjelder ikke bare kunstig lys som brukes for å lyse opp viltet, men også kunstig lys som forsterker lyset mellom øyet og kikkertsiktet. Så finnes det mange ulike nattkikkertsikter, men jeg har ikke detaljert kunnskap om dette, sier juristen.

Jaktkonsulent og våpen-ekspert i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Vidar Nilsen, sier til VG at varmesøkende sikte er nokså nytt og ikke veldig utbredt i jaktbruk i Norge.

– Men det er klart at man ved bruk at et termisk sikte, så vil man få et bedre bilde over situasjonen enn om man ikke bruker det, sier Nilsen.

Politiet: – Hadde flere siktemidler



– Vi er klar over at det er blitt brukt et termisk kamera og flere siktemidler, men hvilke funksjoner som var i bruk da skuddene ble løsnet er ennå uavklart, sier regionlensmann Nilsen.

Til VG forteller han at det vil bli foretatt en sakkyndigvurdering av våpenet, og at rapporten foreligger om et par uker.

Han ønsker ikke å gå inn på om siktet 41-åringen brukte er ulovlig, men sier til VG at han kjenner til at lovverket ikke er entydig.

– Både en sakkyndigrapport og en rekonstruksjon av hendelsen blir viktige for å avklare hvordan utstyret ble brukt og på hvilken måte det spilte inn på hva som skjedde. Det er mye som er uklart rundt hendelsen, og derfor vil vi avvente med å kommentere detaljer.