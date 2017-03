Jaktulykke i Balsfjord: Ordførerens sønn skutt under revejakt

BALSFJORD/OSLO (VG) Det var Mads Håvard Larsen (26) som tirsdag kveld ble skutt i en jaktulykke i Balsfjord.

En 41 år gammel mann er siktet for uaktsomt drap etter at han skjøt 26 år gamle Mads Håvard Larsen under en revejakt i Balsfjord i Troms tirsdag kveld.

Han er fortsatt i politiets varetekt og har forklart seg til politiet om henvendelsen, som skjedde ved en søppelfylling på Stormoen.

Larsen, som døde av skadene han ble påført, er sønnen til ordfører i kommunen, Gunda Johansen.

«Siktede har forklart at han drev revejakt i området og oppfattet at han var alene på anlegget. Ifølge egen forklaring har han forårsaket døden til Mads Håvard Larsen ved en ulykke idet han med ett rifleskudd har skutt Larsen idet han skulle felle en rev», skriver politiet i en pressemelding.

Politiet opplyser samtidig at det vil gjennomføres rettsmedisinsk obduksjon av avdøde.

Skal ha vært på jakt sammen tidligere

Regionallensmann Andreas Nilsen sier det kun var den avdøde og 41-åringen til stede da skuddet gikk av.

«Etterforskningen er i en tidlig fase, men politiet har en rimelig god oppfatning av hendelsesforløpet. Videre etterforskning må avklare dette nærmere og av hensyn til etterforskning ønsker politiet å begrense informasjon som nå offentliggjøres», heter det videre i pressemeldingen.

VG har vært i kontakt med flere som kjente både Larsen og 41-åringen, og de beskriver dem begge som godt likte personer i lokalsamfunnet.

– Jeg har kjent Mads Håvard siden han gikk på barneskolen, og han var en veldig hyggelig og fin person. Det er rart å snakke om han nå som han er død, for det er litt uvirkelig, sier en mann som ikke ønsker navnet sitt på trykk, og fortsetter:

– Jeg kjenner også han som har skutt. Det må ha vært en ulykke. Jeg kan ikke tro noe annet.

En annen person som kjenner begge dem to, sier følgende til VG:

– Jeg vet ikke hva som har skjedd. De kjente hverandre godt og har vært på jakt sammen flere ganger, sier mannen. Også han ønsker å være anonym.

– Rystet et helt samfunn



Lokalsamfunnet er i sjokk etter jaktulykken.

– Dette påvirker oss alle. Vi er et lite samfunn der alle vet om hverandre, og de to involverte var godt likt begge to. Dette har rystet et helt lokalsamfunn. Det er helt uvirkelig.

Rådmann Ellen Beate Lundberg i Balsfjord kommune sier til VG at kommunens kriseteam er koplet inn.

– Dette er naturligvis en tragisk hendelse som berører hele lokalsamfunnet, sier Lundberg.

Politiet bekrefter i sin pressemelding at både Larsen og den siktede 41-åringen er jegere.

Operasjonssentralen i Troms politidistrikt fikk melding om hendelsen klokken 19.14 tirsdag kveld. Det var siktede selv som varslet politiet, og avdøde ble konstatert død ved ambulansepersonellets ankomst.