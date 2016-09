Islamist raser mot Abid Raja (V) i ny video: «Må Allah gjøre deg stum og døv»

Mohyeldeen Mohammad innrømmer i en ny video på YouTube at han sendte de grove hat-SMS-ene til Abid Raja, etter Venstre-politikerens nikab-utspill.

Venstres Abid Raja mottok grov utskjelling og hets via SMS etter at han i VG sist uke fortalte at han følte på vemmelse når han så kvinner i nikab og burka.

Mandag bekreftet den kjente islamisten Mohyeldeen Mohammad overfor NRK at det var han som sto bak SMS-ene.

I en video som er lagt ut på YouTube natt til onsdag forteller Mohammad om SMS-er han har sendt til to personer, hvorav en av dem er Venstre-politikeren.

– Når det gjelder de SMS-ene som er nevnt i mediene de siste dagene, så får de oppfatte det slik som de vil. Men jeg har kun ytret min mening i henhold til sharia, sier Mohammad.

Han fortsetter med å fortelle at ingen av de to personene har gjort ham noe personlig, men at begge har hånet hans religion, islam.

HARDE ORD: Slik blir Venstres Abid Raja skjelt ut på SMS. Dette kom på hans mobiltelefon natt til lørdag. Her er noen forklaringer: Wallahi - jeg sverger ved Allah Khinzir - villsvin (meget fornærmende brukt som mellomnavn) Jahannam - helvete Murtad kafir - frafallen muslim - ikke troende, som straffes med døden. FOTO: TWITTER / NTB SCANPIX

– Først sendte jeg den hunden, Abid Raja, meldingene fordi denne vantro forræderren har hånet islam og muslimer over lang tid. Og i den seneste tid har han hånet nikab og hijab, sier Mohammad videre.

– Denne Abid sier han får vemmelse, han blir kvalm, når han ser søsken i nikab eller hijab. Vel, Abid, vi muslimer får sannelig vemmelse hver eneste gang du åpner den stygge, skitne kjeften din. Må Allah gjøre deg stum og døv, sier Mohammad.

Utskjellingen er lik den Raja mottok via SMS fra et nummer som tidligere har blitt brukt av Mohammad.

«Din skitne svin, må Allah brenne deg i Jahannam din uoppdratte murtad kafir hund!» sto det i en av SMS-ene som kom inn på Rajas mobil natt til lørdag.

Raja opplyste til VG mandag at han vil anmelde saken.

– Jeg aksepterer ikke å bli plaget for mine meninger. Det bør ingen akseptere. I et demokratisk samfunn må jeg som stortingsrepresentant kunne delta i debattene uten at ekstremister skal prøve å skremme meg til taushet, skrev Raja i en SMS.

Tirsdag meldte NRK at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har mottatt en anmeldelse og har startet etterforskning av saken.

VG har vært i kontakt med Mohammad, som ikke ønsker å kommentere saken overfor VG onsdag.

Hans advokat, John Christian Elden, skriver i en epost at Mohammad er innkalt til avhør i saken:

– Han er innkalt til avhør hos PST og gleder seg til å forklare seg om saken. Jeg vil ikke kommentere hva han vil forklare, skriver Elden.