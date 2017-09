IS-tiltalt 38-åring om hvorfor han reiste: Kalifatet i Syria var en drøm

Påtalemyndigheten mener 38-åringen inngikk avtale med IS om å begå terror. Selv sier han at han ville bosette seg i landet og starte et bakeri eller jobbe innen oljebransjen.

38-åringens familie i Syria hadde fortalt ham at områdene kontrollert av Den islamske stat var de beste områdene i Syria å bosette seg i. 38-åringen forklarte at familien hadde fortalt ham at det ikke fantes ulikhet og ingen korrupsjon.

– Jeg har slektninger i Syria som også fortalte at Den islamske staten hadde mange gode sider. Samtidig har den mange andre sider; forbrytelser, drap og angrep mot sivile, eksplosjoner, men de har gode og dårlige sider.

Mandag startet straffesaken mot den 38 gamle fembarnsfaren som påtalemyndigheten mener har inngått en avtale med Islamsk stat (IS) om å begå terror.

Les også: Håper på frifinnelse

Han står tiltalt for terrorforbund og deltagelse i terrororganisasjonen IS i Syria – etter et månedslangt opphold i det borgerkrigsherjede landet om høsten 2014.

Fembarnsfaren tok den gangen med seg ekskona Ruth Johanne Johansen og deres fem barn til Syria, men returnerte etter kort tid etter at deres minste datter ble svært syk.

Les 38-åringens forklaring under bildet.

DRO TIL SYRIA: Ruth Johanne Meyer Johansen og hennes fem barn oppholdt seg i Syria sommeren 2014 etter at hennes tidligere ektemann hadde ført dem dit. Nå står mannen IS-tiltalt i Oslo tingrett. Foto: Krister Sørbø , VG

Kalifatet var en drøm

Mannen forklarte i dag at sommeren 2014 var en vanskelig periode. Han forteller at krigen i Syria vanskeliggjorde ting for ham, og at det var en belastning at han ble tatt for narkotika. Han forklarte også at moren hans var syk og hadde 17 brudd i kroppen.

– Alt dette medførte en stor belastning. Jeg og Ruth ble enige om å selge tomter i Syria og bygge et hus i utkanten i Aleppo.

– Da Den islamske stat erklærte kalifatet, noe som var min drøm, ble vi enige om å reise og bo i Den islamske stat. I Den islamske stat praktiserer de sharia, og jeg bestemte meg for at min kone og barn skulle bo et område under deres kontroll. Det var grunnen til at jeg reiste til Syria.

Han forklarte at han ikke skulle være en del av Den islamske stat, men at han skulle bo der.

– Hva hadde du tenkt å gjøre der? spurte statsadvokaten.

– Å leve og bo der. Målet er å leve i et land som styrer i henhold til islamsk sharia. Jeg skulle også forsørge min mor. Jeg ville også arbeide og åpne et bakeri. Ellers sier slektninger som jobber med olje, at det er gode jobbmuligheter innenfor dette.

Statsadvokat Glent påpekte i retten at 38-åringen hadde forklart i avhør at dersom man reiser fra Norge til Syria, så må man krige sammen med IS.

– Det står i motstrid til det du sier nå, påpekte Glent.

– I tidligere avhør har jeg ikke sagt sannheten fordi jeg var redd. Det er fordi Den islamske stat er hatet i Norge og at den norske stat er i krig mot den, sier mannen, som forklarer at å reise til den islamske stat var en feiltagelse.

Forsvaret: Reiste bare hjem

Ifølge tiltalen, satt 38-åringen seg under IS sin kommando, lot seg transportere av dem og deltok i deres treningsprogram, som inkluderte våpen- og skytetrening.

TERRORTILTALE: Statsadvokat Jan F. Glent har tatt ut terrortiltale mot 38-åringen som reiste med familien til Syria sommeren i 2014. Foto: Frode Hansen / , VG

I dag sa 38-åringen, som oppga at han tidligere at jobbet som smed i Syria og på fiskefabrikk i Norge, at han ikke erkjente straffskyld for terrorforbund eller for deltagelse i IS.

Mannens forsvarer, Nils Christian Nordhus, stilte i dag et retorisk spørsmål for retten: «Kan man straffes for å dra hjem?»

– De ritualene han gikk igjennom var absolutte betingelser for at han med livet i behold kunne reise inn til Raqqa og bosette seg der, sa Nordhus.

– Man kan reise til Syria og bosette seg i IS-kontrollerte Raqqa, uten å virke som IS-soldat, fortsatte Nordhus, som mener at selv om domstolen skulle legge tiltalen til grunn, så er det ikke begått noe straffbart forhold i saken.

Reisen til Syria

Førstestatsadvokat Glent ved Det nasjonale statsadvokatembetet, fortalte i retten i dag hvordan tiltalte og familien reiste til Syria i august 2014.

Tiltalte skal ha sagt til ekskona at de skulle reise til Tyrkia for å møte hans mor, men henne skal familien aldri ha møtt i grensebyen til Syria.

Ekskona skal ha bedt tiltalte sverge på koranen at de ikke skulle dra til Syria.

Likevel gikk turen over grensen til det krigsherjede landet og til et IS-kontrollert område. Her vaiet IS-flagg og bevæpnede IS-krigere holdt vakt, ifølge statsadvokaten.

RAQQA: Dette udaterte bildet, publisert av IS i 2014, skal vise IS-krigere i Raqqa. Foto: , AP

De fem barna og ekskona skal ha blitt plassert i et IS-kontrollert hus for barn og kvinner. Tiltalte skal ha dratt til byen Suluk, og kun møtt ekskona ved én anledning. Familien ble fratatt mobiler og nettbrett.

Etter ca. 12 dager ble tiltalte sendt videre til en ny treningsleir ved Raqqa, ifølge tiltalen. Dette er en av de tingene forsvaret kaller «nødvendige tiltak»

Få dager etterpå skal ekskona og barna ha fått beskjed om de skulle til Raqqa, og ble ført dit med en væpnet konvoi til et IS-kontrollert hus for kvinner og barn hvor anslagsvis 100 mennesker skal ha oppholdt seg, ifølge statsadvokaten.

– Her ble de truet med å bli drept hvis de gikk utenfor murene, sa statsadvokaten.

– Tilgi meg

38-åringen forklarte i retten i dag at han trodde oppholdet i Syria og Raqqa skulle bli bra for familien, men tilsynelatende fikk han en annen oppfatning under oppholdet i landet.

Etter noen dager med Sharia-opplæring, atskilt fra familien, fikk han besøke ekskona og de fem barna i Raqqa.

– Da jeg besøkte henne så jeg at barna mine var syke og at de hadde gått ned i vekt. De hadde det vanskelig. Da jeg så Ruth i denne situasjonen sa jeg «unnskyld» og «tilgi meg». Jeg trodde vi skulle bo her i et hus i Raqqa og ha det bra sammen. Etter det sa hun at hun ville ut av landet, og jeg sa at han skulle snakke med en ansvarlig, forklarte mannen i dag.

Her startet veien hjem. Familien ble etter hvert transporter ut av Syria av IS og tok flyet tilbake til Norge.

– Jeg ringte politiet og sa at jeg hadde opplysninger om at jeg var etterlyst, sier mannen, som deretter ble pågrepet av politiet på Gardermoen.

Mannen er utvist fra Norge, etter at han hadde oppgitt feilaktige opplysninger til norske myndigheter da han søkte om opphold, men han er samtidig vernet mot retur til Syria på grunn av sikkerhetssituasjonen i landet.