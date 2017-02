Innsatt siktet for drap på medinnsatt i Ringerike fengsel

Politiet i Nordre Buskerud starter drapsetterforskning etter et dødsfall i Ringerike fengsel. En person er siktet for drap.

I en pressemelding skriver politiet i Nordre Buskerud at de lørdag klokken 13.14 mottok en melding om at en innsatt i Ringerike fengsel var blitt angrepet av en annen innsatt. Det ble etter kort tid klart at personen som ble angrepet døde.



Politiet har iverksatt drapsetterforskning.

– Den siktede er for tiden under soning av en drapsdom som han fikk i 2016. Han er i 50-årene og har akkurat begynt soningen, sier Hans-Petter Aasen, politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Siktet for drap

Den siktede kjøres i kveld til et annet fengsel.

– Politiet har kontroll på mistenkte, og han er siktet for drap, opplyser Aasen.

– Hvilken relasjon var det mellom de to?

– Vi har ikke opplysninger om dette som vi kan gå ut med nå, sier Aasen.

Politiet har bedt om bistand fra Kripos til etterforskningen. Det foretas nå både teknisk og taktisk etterforsking.

Siktede og avdøde var begge norske statsborgere.

– Av hensyn til den videre etterforskningen ønsker jeg ikke å kommentere ytterligere omstendigheter rundt hendelsen, sier politiadvokaten.