Innrømmer å ha gitt ektemann musegift i vaniljesausen

Kvinnen i slutten av 20-årene erkjenner å ha foret ektemannen med musegift. Hun skylder på et krevende ekteskap.

– I innrømmelsen ligger det ikke noe erkjennelse av straffskyld for drapsforsøk, sier kvinnens forsvarer Morten Furuholmen.

Han sier klienten har erkjent at hun over tid har gitt ektemannen tilskudd av musegift i føden han har fått i seg.

Ved en anledning skal hun ha gitt ektemannen giften i vaniljesausen. Dette forholdet har hun erkjent.

– Ville ikke drepe



– Hun erkjenner skyld for legemsbeskadigelse, men hun ville ikke ta livet av ham. Hun gjorde også det som sto i hennes makt for å få ham til sykehuset, da han måtte legges inn, sier Furuholmen.

I følge advokaten skal kvinnen har forklart seg om et krevende ekteskap, og at dette er deler av bakgrunnen for at hun i fortvilelse har gitt mannen sin gift.

INNRØMMER: - Kvinnen innrømmer å ha gitt mannen gift, men nekter for at det var meningen å ta livet av ham, sier forsvarer Morten Furuholmen. Foto: Frode Hansen , VG

Politiadvokat Christian Hatlo sier de langt på vei ser på saken som oppklart, og at det nå gjenstår noen avhør og undersøkelser før saken blir påtalemessig avgjort.

– Siktelsen om drapsforsøk står ved lag, sier Hatlo til VG.

Ble fengslet



Mandag 19. september ble kvinnen i slutten av 20-årene varetektsfengslet i fire uker av Oslo tingrett, som mente det var skjellig grunn til å mistenke henne for drapsforsøk på sin 12 år eldre ektemann. Fengslingen ble forlenget tidligere denne uken.

Politiet fikk rettens medhold i anklagen om at hun skal ha forsøkt å ta knekken på ektemannen ved hjelp av musegift kjøpt på Jernia.

Les bakgrunn: Kvinne siktet for drapsforsøk

Ektemannen ble alvorlig syk etter forgiftningen og var i behov av legehjelp på sykehus etter å ha blitt forgiftet.

Det var kvinnen selv som ringte AMK og varslet om at ektemannen var syk. Senere var det Helsevesenet som etter noen undersøkelser varslet politiet om at noe kunne være galt.

Rar forklaring



Da politiet kom inn i saken, var det forhold ved kvinnes forklaring og funn i parets bolig som gjorde at de mente det var skjellig grunn til å mistenke henne for drapsforsøk på ektemannen.

Blant annet reagerte politiet på at det skulle være behov for gift mot skadedyr i en leilighet som ikke hadde problemer med skadedyr.

Den siktede kvinnen har mindreårige barn sammen med mannen som ble forgiftet. Formelt er de fortsatt registrert som ektepar og oppført med samme adresse, men forholdet skal ha tatt slutt for en tid tilbake.

Brit Kjelleberg er bistandsadvokat for ektemannen.

– Dette er en alvorlig sak og en alvorlig siktelse som taler for seg selv. Min klient kjenner seg ikke igjen i den fremstillingen som kona har gitt til politiet, sier Kjelleberg.



– Han ønsker minst mulig oppmerksomhet rundt saken, selv om han forstår at pressen vil skrive om den, legger hun til.