Innbruddstyv satt fast – måtte reddes av politiet

Da han prøvde å rømme gjennom et vindu i andre etasje på Møllergata skole, ble tyven sittende fast.

Først hørte forbipasserende det single i noen glass inne på skolen, og senere observerte vektere en mann inne i bygget. Da politiet kom til stedet, forsøkte innbruddstyven å stikke av gjennom et vindu i andre etasje.

– Han hadde nok planer om å fire seg ned en takrenne, men ble i stedet sittende fast på en smal avsats, sier operasjonsleder Tor Jøkling til VG.

Dermed ba politiet om hjelp fra brannvesenet, som kom til skolen med hoppepute og stigebil med kurv.

Også ambulanse ble tilkalt for å se til at det hele gikk fint for seg.

– Politiet var oppe og hentet han nå, og det forløp seg helt udramatisk. Vi er fortsatt på stedet og søker gjennom skolebygget etter flere personer, sier Jøkling.

Innbruddstyvens identitet er ikke kjent, men han vil bli satt i arrest, ifølge operasjonslederen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 1.09 natt til fredag.