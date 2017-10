Innbrudd hos urmaker i Tromsø - luksusklokker til stor verdi stjålet

Minst tre personer er på frifot etter å ha brutt seg inn hos Urmaker Jørgensen med slegge i Tromsø sentrum natt til onsdag.

– Jeg ble vekket i 4-tiden i natt med en beskjed om at det har vært et innbrudd i butikken. Jeg ble helt satt ut, skyndte meg opp og dro dit med en gang, forteller daglig leder ved Urmaker Jørgensen, Beathe Olsen.

Glasbrott lå strødd utover lokalet, og de dyreste verdisakene var borte fra butikken som har vært en familiebedrift i 53 år.

– Det var helt tydelig at de hadde gått etter de dyreste varene. Tyvene har for

PREGET: Daglig leder Beathe Olsen sier hun er preget av hendelsen, men samtidig er hun glad for at ingen kom til skadet. Foto: Ronald Johansen / iTromsø

eksempel tatt med seg alt av Rolex- og Breitling-klokker, som er noen veldig dyre klokker. Ellers har de latt alt det andre stå, så de må jo ha vært veldig målbevviste og raske, sier Olsen.

Tyvene fanget opp på kamera



Foreløpig kan hverken Olsen eller politiet si noe om hvor store verdier det er snakk om.

– Det er noe vi undersøker og urmakeren må få oversikt før vi kan si noe mer, sier operasjonsleder Morten Augensen ved Troms politidistrikt til VG.

Tyvene ble fanget opp på noen overvåkningskameraer, skriver avisen iTromsø.

Politiet mistenker imidlerid at det er snakk om minst tre personer som brøt seg inn med slegge fra nordsiden av hovedinngangen klokken 4 natt til onsdag. Ranerne skal ha stukket av fra samme sted der de kom inn.

– Gjerningspersonene er fremdeles på frifot og vi øsnker gjerne tips dersom noen var i området på det tidspunktet ranet skjedde, sier Augensen.

KAOS: Det var dette synet som møtte daglig leder, Beathe Olsen, da hun kom til butikken etter melding om innbrudd. Foto: Ronald Johansen / ITromsø

Preget av hendelsen



Olsen sier hun er glad for at ingen personer ble truet eller berørt på en alvorlig måte.

– Jeg er selvsagt preget av hendelsen og det er ubehagelig. Til tross for at vi ikke har opplevd noe liknende før, så er det ikke slik at vi ikke er forberedt på at slike ting kan skje. Det viktigste er at ingen ble skadet, sier hun og legger til:

– Det er materielle ting som kan erstattes. Vi får håpe politiet får tak i gjerningspersonene, sier hun.

Nå jobber kriminalteknikere på stedet og gjennomfører undersøkelser.

– Planen er å vente til de er ferdige. Rydde opp og få oversikt over hva som er borte, sier Olsen.