Imran Saber om forretningsmann: Skylder meg penger

Imran Saber (39) er siktet for å ha truet med å knuse butikken til en forretningsmann. Saber har forklart politiet at forretningsmannen skylder ham penger.

Politiet i Tønsberg, ved Knut Erik Ågrav, mener også at Saber, kjent som «Onkel Skrue», står bak skadeverk mot mannens forretning og private eiendom.

– Han er ikke siktet for dette og har intet med det å gjøre, sier Sabers forsvarer, John Christian Elden til VG.

Saber ble pågrepet i en væpnet aksjon i Sinsenveien søndag kveld. Politiet mente han hadde brutt et kontaktforbud i forbindelse med trusselanmeldelsen fra forretningsmannen.

Mandag formiddag ble Saber løslatt etter å ha vært avhørt av politiet om saken.

SKADEVERK: Politiet mener Saber står bak skadeverk mot denne forretningen. Her skal et vindu ha blitt knust ved stenkasting. Saber selv nekter for dette. Foto: Trond Solberg, VG

– Skylder penger

Elden sier til VG at Saber har forklart at forretningsmannen skylder penger og at forretningsmannen derfor har fått politiet til å ilegge besøksforbud «for å få utsatt pågangen» fra Saber.

KRIMSJEF: Knut Erik Ågrav, kriminalsjef i Tønsberg-politiet, sier Saber truet med å knuse butikk. Foto: Trond Solberg , VG

– Politiet glemte å forkynne besøksforbudet overfor Saber i to måneder. Da Saber sendte påkrav til forretningsmannen om å betale, sendte politiet beredskapstroppen for å pågripe Saber. Han ble løslatt dagen etter da de så feilen med det glemte besøksforbudet.

Elden sier at størrelsen på kravet er en sak mellom forretningsmannen, Saber og skattemyndighetene. Ifølge politiet møtte Saber selv opp i butikken tidligere i sommer for å snakke med forretningsmannen. Politiet vil ikke opplyse hva samtalen skal ha handlet om, men Elden sier følgende:

HAR FORKLART SEG: Advokat John Christian Elden sier Saber har gitt sin forklaring til politiet. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Saber «truet» med å gå til Tønsbergs Blad og fortelle om saken, og det medførte besøksforbud og væpnet politiaksjon. Pressefriheten i Norge er visst begrenset.

Forretningsmannen sa til VG i går at han ikke kjente til Saber og ville ikke kommentere saken utover det.

Flere rettssaker

Saber ble i mars i år tiltalt for grovt heleri etter at han skal ha overlevert et stjålet Munch-litografi til en Vestfold-mann i 50-årene i april i fjor. Ifølge tiltalen dreier det seg om litografiet «Historien» av Edvard Munch.

Saber ble også pågrepet i april 2016, da han ble siktet i forbindelse med det samme kunsttyveriet. Edvard Munchs «Historien» ble stjålet under et innbrudd i et galleri på vestkanten i Oslo i 2009.

I mai 2016 utvidet politiet siktelsen mot Saber til også å gjelde oppbevaring av et stjålet Pushwagner-trykk. Det stjålne Pushwagner-trykket «Nightlife» har en verdi på nærmere 100.000 kroner.

Saber har vært sentralt plassert i det kriminelle miljøet i Oslo i over ti år. Han var tidligere en del av kretsen rundt Nokas-dømte David Toska.

21. november 2010 ble Saber skutt syv ganger i brystet på Jordal i Oslo og overlevde så vidt. I mars i år kom tiltalen hvor Nokas-raneren Metkel Betew og Bandidos-profilen Lars Harnes er tiltalt for planlegging av drap på Saber. Rettssaken starter 19. september i Oslo tingrett.