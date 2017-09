Lokalsamfunnet på Nakholmen er i sorg etter at en mann i slutten av 50-årene ble drept på øya onsdag kveld, forteller en nabo til VG.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

En utenlandsk mann i 20-årene er siktet for drap etter at en mannen ble funnet død etter en voldshendelse på øya Nakholmen i Oslo.

Det ble klart på en pressekonferanse på Politihuset på Grønland i Oslo torsdag formiddag.

– En person er siktet for drap og pågrepet. Det er en mann i 20-årene som er noe kjent av politiet fra tidligere, sier Kjetil Moen, fungerende leder for voldsseksjonen i Oslo-politiet, på pressekonferansen.

Politiet legger til at det trolig ikke er noen relasjon mellom den avdøde og siktede. Sistnevnte blir trolig avhørt i løpet av dagen.

– Voldshendelsen skal ha skjedd brått og uventet, sier Moen.

Nabo: – Han kunne aldri provosert noen

En nabo VG møtte på Nakholmen torsdag morgen, sier han føler en stor sorg og beskriver den avdøde som en hjelpsom og snill mann.

– Han var en hederskar. Det er mange som krangler i et sånt lite samfunn, men det var aldri noen som var uvenn med ham. Det virker helt sykt at han skal ha kommet opp i en sånn situasjon med en mann som skal ha dukket opp to timer før, sier naboen til VG, før han understreker:

– Han kunne aldri provosert noen. Det må være blind vold.

Vil kartlegge siktedes bevegelser

Politiet ankom øya syv minutter etter at de fikk inn meldingen. Da fant de mannen i slutten av 50-årene hardt skadet ved fergekaia.

– Det ble utført hjerte- og lungeredning, men helsepersonell erklærte ganske kjapt at han var død, sier Moen.

Det er igangsatt omfattende drapsetterforskning, opplyser politiet. De sier også at de jobber med å kartlegge siktedes bevegelser og hans oppførsel i forkant av drapet.

Det vil også bli gjennomført en prejudisiell undersøkelse av den pågrepne.