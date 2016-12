– Hva jeg gjorde videre i Norge, hører ikke hjemme her

Etter flere år på rømmen, ble den internasjonalt etterlyste Maher El Natour (37) pågrepet. Norge var et av landene hvor han hadde skjult seg og lurt seg unna politiet.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

– Åsted Norge ble med politispanerne på jobb da de skulle finne Maher El Natour som er på rømmen fra en lang fengselsstraff i Sverige, slik var introen til Åsted Norge-programleder Jens Christian Nørve.

Over en halv million nordmenn fulgte med på det populære krimprogrammet på TV2 i slutten av februar. Innslaget viste sivilkledde politispanere som aktivt jaktet på 37-åringen i Oslos gater.

På samme tidspunkt hadde VG tett kontakt med den etterlyste mannen. Men han kalte seg «Daniel» og hadde aldri vist ansiktet sitt.

Bakgrunnen var at han ville selge en kopi av lydopptaket av samtalen mellom den siktede Oslo-advokaten Amir Mirmotahari (39) og en torpedo.

Lørdag avslørte VG at Maher El Natour hadde brukt lydopptaket til å presse advokaten for flere hundre tusen kroner.

Bakgrunn: Jakten på utpresserne – avslørt av bartebilde

ETTERLYST: Dette bildet av Maher El Natour er blitt brukt i den internasjonale etterlysningen. Foto: , Svensk politi

– Gjør alt for å lure seg unna

Tilbake til TV2-innslaget: Politispanerne kjørte til en adresse på Majorstua.

– Han gutten her er jo ikke dum, han gjør alt han kan for å lure seg unna. Nå er vi i Trudvangveien, den siste kjente adressen hvor han har hatt tilhørighet til, her i Oslo, sier politispanerne.

Bakgrunnen for jakten på Maher El Natour i Oslos gater, var en etterlysning fra politiet i Sverige.

I etterlysningen kom det frem at mannen de jaktet på brukte flere alias og falske identiteter.

Bare noen måneder før sporene ledet mot hovedstaden, hadde Maher El Natour blitt tatt av en politipatrulje i Valdres. De var så i tvil på hans egentlige identitet at de tok et bilde av ham.

Men med et falskt førerkort lurte 37-åringen seg likevel unna.

– Han som førerkortet egentlig tilhører, glemte det igjen i rommet der hvor jeg var. Jeg tok et bilde av det med mobilen, og så fikk jeg hjelp til å fikse en god kopi av det på det mørke nettet, skulle Maher El Natour senere forklare.

Advokat-avsløringen **15. juni avslørte VG at Amir Mirmotahari (39) ba den iranske torpedoen Raein Ruientan (35) om å kidnappe et voldtektsoffer i en straffesak.



**16. juni ble Mirmotahari pågrepet, siktet for motarbeiding av rettsvesenet. Han sitter fortsatt varetektsfengslet.



**Senere har politiet utvidet siktelsen til å gjelde blant annet innsmugling av hasj til fanger i fengsel og grov korrupsjon.



**En fengselsbetjent (28) og en tolk i 50-årene er siktet for grov korrupsjon, mistenkt for å ha skaffet Mirmotahari klienter i bytte mot penger, tjenester eller andre fordeler.



**Advokatfullmektig Usama Ahmad (30) er siktet for grov korrupsjon knyttet til etterforskningen av fengselsbetjenten.



**2. september ble Mirmotahari fratatt advokatbevillingen som følge av VGs avsløring.



**10. desember avslørte VG at lydopptaket ble brukt til presse Mirmotahari for flere hundre tusen kroner – og hvor utpressingspenger endte opp.

Storbedrager

Maher El Natour har lurt seg unna politiet i flere land i flere år. Han har vært internasjonalt etterlyst gjennom Interpol. Etterlysningen med fullt navn og bilde er tidligere blitt vist i flere medier.

I Sverige er 37-åringen straffedømt for bedrageri og vinningskriminalitet flere ganger og har sittet inne. Bakgrunnen for den internasjonale etterlysningen var den siste bedrageridommen.

I 2009 ble han utpekt som hovedmannen i det som ble kalt Playzone-bedrageriene. I store annonser i avisene i Sverige hadde Playzone fristet billige TV-er og spillkonsoller.

500 svensker ble lurt til å betale til sammen 1,6 millioner kroner for varer de aldri fikk. I den rettskraftige dommen ble Maher El Natour dømt til fengsel i to år og åtte måneder.

37-åringen stakk av før svensk politi fikk tak i ham. De siste årene har han levd på rømmen i flere land, blant annet Sverige, Spania – og Norge.

Men 15. juni i år var livet på rømmen over – han ble tatt utenfor et hus i den svenske byen Västerås.

37-åringen forsøkte å løpe fra politiet da han så dem nærme seg, men gikk over ende da han skulle runde et hushjørne, ifølge politidokumentene om pågripelsen.

Ville ikke snakke om Norge

Grunnen til at politiet jaktet på ham i juni, var fordi 37-åringen var pekt ut som hovedmannen bak en cannabisplantasje som ble funnet Härjedalen i Midt-Sverige.

VG var til stede i Nedre Norrland Hovrätt da Maher El Natour sto tiltalt for grov narkotikaforbrytelse. Da hevdet 37-åringen at første gang han kom til Norge var våren 2015.

– Jeg kom til Norge for å hjelpe en venn som hadde fått problemer med noen albanere. De fleste der kjenner til folk fra Göteborg, som jeg også kjenner, jeg hjalp ham ut av problemene, var 37-åringens forklaring i retten.

Maher El Natour forklarte videre at det var da han ble kjent med den andre av advokat Amir Mirmotaharis utpressere – 26 år gamle Fredrik Karlsen.

VARMT: En såkalt «gartner» og Fredrik Karlsen avbildet i inne i huset hvor cannabisplantasjen ble funnet. I likhet med Maher El Natour, sto Fredrik Karlsen tiltalt for grov narkotikaforbrytelse, men han ble senere frikjent. Foto: , Svensk politi

– Jeg traff ham i Norge via en venn der, hevdet 37-åringen.

Utpressingen av Amir Mirmotahari startet i slutten av mai i 2015. Fakturaer som VG har kopier av viser at utpressingspengene gikk inn på en konto som tilhørte Fredrik Karlsen.

Lydopptaket som ble brukt til utpressingen:

Advokat spurte torpedo om å kidnappe og dope ned voldtektsoffer

Maher El Natour har ikke besvart VGs henvendelser om utpressingssaken. I rettssalen i Sverige ville han heller ikke utdype noe mer om hva han hadde gjort under tiden i Norge.

– Hva jeg gjorde videre i Norge og så videre, det hører ikke hjemme her, forklarte 37-åringen.

Svensk påtalemyndighet var ikke kjent med utpressingssaken.

Narkodømt

Hvor lenge Maher El Natour oppholdt seg i Norge er ikke kjent. Selv hevder han at han stakk av like etter at politipatruljen i Valdres tok ham.

I retten i Sverige hevdet han at han reiste til Sverige i slutten av september i 2015.

Samtidig påpeker Nedre Norrland Hovrätt at det er umulig å tro på noe av det 37-åringen sier. Det er umulig å skille løgn fra sannhet.

Maher El Natour ble dømt som hovedmannen bak cannabisplantasjen.

Dommen var fengsel i to år og seks måneder. Han soner for tiden i Kumla fengsel – et av Sveriges største og sikreste fengsler.