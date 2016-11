Hussains kodemeldinger om IS-kriger Torleif (24): «Han kommer nok ikke til sjappa før starten av januar»

OSLO TINGRETT (VG) Aktoratet la mandag frem ukjente meldinger mellom rekrutteringstiltalte Ubaydullah Hussain (31) og antatt avdøde Torleif Angel Sanchez Hammer (24).

– Alt rundt sheikhen er snart fikset, men han kommer nok ikke til sjappa før starten av januar, skrev Ubaydullah Hussain til Facebook-brukeren Abo Mosa 13. desember i 2013.

Med «sheikhen» henviste Hussain til konvertitten Torleif Angel Sanchez Hammer og med «sjappa» mener PST at han henviste til Syria. På mobilen sin hadde Hussain lagret Hammer som «Ching Chong», noe han også kalte han for i meldinger til andre fremmedkrigere.

Bak kallenavnet Abo Mosa skjulte en annen Syria-farer fra Fredrikstad seg: Ishaq Ahmed, tidligere Sammiulla Khan, som i juli 2015 ble dømt til åtte års fengsel for å ha vært fremmedkriger for IS.

Khan tilhørte samme miljø i Fredrikstad som kameraten Torleif Angel Sanchez Hammer og de to hadde blant annet gått på ungdomsskole sammen.

Etter at Khan reiste til Syria i september 2013 sammen med en annen kamerat, Abo Edelbijev, så bestemte konvertitten Sanchez Hammer seg for å reise etter dem i slutten av november samme år.

Hussain er nå tiltalt for å ha tilrettelagt jihad for både Sanchez Hammer og Sammiulla Khan.

«Snakk med bror Ubaydullah»

Da rådet Khan sin halv filippinske konverittkamerat til å kontakte islamisprofilen Ubaydullah Hussain i Profetens Ummah. Det skjedde 2. desember 2013.

– Akhi snakk med bror Ubaydullah. Han kan hjelp deg, skrev Khan fra Syria til Sanchez Hammer som befant seg på Lisleby i Fredrikstad – arbeidsløs og etter å ha falt ut av videregående skole for fjerde gang.

Hammer bekreftet at han skulle ta kontakt med Hussain. Det skjedde så 7. desember.

– Assalamo alaykom min vakre bror. Jg lurte på om jeg kunne komme å snakke md dg, in sha Allah, skrev Hammer til Hussain.

– Wa aleikum salam bror. Ja, selvfølgelig. Når kan du komme, in sha Allah, svarte Hussain.

Spørsmål om å forlate moren



Senere samme måned, 19. desember, la Sanchez Hammer ut en melding i den lukkede Facebook-gruppen til Profetens Ummah der han lurte på om det var ok for ham å forlate sin mor, som han bodde med. «She is not a muslim. And I don't have any other family here in Norway.»

Dagen etter fikk Hammer en privat melding fra Hussain:

– Akhi, kutt ut Facebook nå. Ikke deaktiver, bare la vær å skrive ting om jihad. In sha Allah, du vil forstå når vi møtes.

Hussain forklarte at han blant annet møtte Sanchez Hammer på en middag i Moss hos en afghaner han ikke navnga. I tillegg møtte han konvertitten, ifølge sin forklaring, en dag eller to før Fredrikstad-mannen i romjulen 2013 reiste fra sin filippinske mor for å gjøre jihad i Syria.

– Jeg ga ham noen varer. En bok eller to som han fikk av meg, en lue eller et hodeskjerf og en parfyme, forklarte Hussain i retten i dag.

Han spesifiserte ikke hvilken parfyme, men jihadister er kjent for å bruke parfyme, ettersom Profeten Muhammed også skal ha gjort det.

Livstegn opphørte



2. januar 2014 chattet Hammer og Hussain på nytt. Da var konvertitten kommet frem til provinsen Hatay, sørøst i Tyrkia.

Han hadde hatt tett dialog med Khan vedrørende grensepasseringen og fått nummer til en sjåfør som skulle hente ham, levere han ved grensen og da skulle han løpe over når det ble mørkt og møte Khan og Edelbijev i den syriske småbyen Atmeh, bare noen hundre meter fra Tyrkia.

– Wa aleikum salam. (...) Du er fremme? *smiler*, skrev Hussain til Sanchez Hammer samme dag, rundt klokken 14.00.

– Blir snart henta av brødre. Måtte Allah swt belønne dg min kjære bror for alt du har gjort, skrev Hammer tilbake.

– AMIIN!!! HUSK Å GJØRE MASSE DUA OG HILSE ALLE BRØDRE!!! skrev Hussain tilbake.

Et drøyt år senere, i mars 2015, opphørte alle livstegn av Torleif Angel Sanchez Hammer fra Fredrikstad, ifølge PST.