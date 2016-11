Hussain i 2012: Vi tørster etter å ta hevn! Hussain i 2016: Min tanke var å skape dialog

OSLO TINGRETT (VG) Da rekrutteringstiltalte Ubaydullah Hussain (31) startet sin forklaring i dag, kom han med oppsiktsvekkende uttalelser om etableringen av Profetens Ummah.

– Min tanke var at man skulle prøve å skape dialog og delta i samfunnsdebatter, og ha gode relasjoner. Det fikk jeg ganske mye kritikk for. Jeg var selv opplært med verdier om fellesskap, samhold og forståelse. Men jeg forsto hvor jeg sto og hvor resten av miljøet sto, forklarer Hussain.

Han er tiltalt for å ha rekruttert en 19-årig konvertitt til IS og Thom Alexander Karlsen (24), som reiste til Syria høsten 2014 og ble drept som IS-medlem i mars 2015. I tillegg er han tiltalt for å ha tilrettelagt reisen for ytterligere seks, hvorav fem av disse knyttes til et miljø i Fredrikstad og bydelen Lisleby.

Både Hussain og den medtiltalte konvertitten (19) nekter å ta straffskyld. Konvertitten forklarte seg i går om det han trodde ville bli sin avskjed med moren før avreise til Syria.

Tidsperioden Hussain snakker om i forklaringen sin er høsten 2012 da Østlandets radikale islamistmiljø tok navnet Profetens Ummah i forbindelse med en demonstrasjon utenfor Den amerikanske ambassaden 21. september dette året.

– Forbannet være dere! Det er ingen ærbar person som ikke vil hevne, som ikke vil ofre seg for Profeten salla Allahu ‘alayhi wa sallam. Både unge, gamle, kvinner og barn tørster etter å ta hevn! Vi tørster etter å ta hevn! ropte Hussain gjennom en mikrofon denne ettermiddagen.

– Obama! Obama! We love Osama!

I dag hevder han altså at han selv ønsket dialog, men at resten av islamistmiljøet ga han kritikk for dette.



– Jeg kom inn i miljøet i en gang i 2012. Min intensjon og tanke var at vi skulle få islam på dagsorden og ta opp de problemene som muslimer møtte i Norge, for eksempel, som vi ser i dag, hijab-debatten. På den tiden hadde jeg ikke mye kjennskap til politisk islam. Jeg leste om forskjellige emner, alt fra sharia til jihad, og hvordan muslimer skal leve i et vestlig samfunn.

– Hva var din rolle og utviklingen av denne i miljøet? spør dommeren.

– Det tok noen måneder før jeg ble valgt som leder og etter hvert som talsperson. Jeg ble kastet ut i media og ga flere intervjuer. I ettertid ser jeg at noen av disse er litt uheldige, at jeg kunne ha ordlagt meg på andre måter, svarer Hussain.

– Ble litt grepet av oppmerksomheten



Han tidfester sin første kontakt med dette miljøet til rundt 2009. Frem til høsten 2011 var han aktiv som fotballdommer i norsk tredje divisjon fotball.

– Hvorfor fikk du tilhørighet i miljøet?

– Jeg hadde hatt en religiøs bakgrunn og var oppvokst med den. Den var en viktig del av livet mitt. Forskjellen da jeg kom inn i dette miljøet, var at religion til nå hadde vært noe personlig, men at man nå også skulle ha fokus på offentligheten. Det ble mye oppmerksomhet på meg som person, jeg ble kanskje litt grepet av den og levde litt på den, svarer Hussain.

Han gjentar at han var den som ønsket «god dialog og relasjoner rundt meg».

– Jeg fikk massiv kritikk fra miljøet på hvorfor jeg hadde samarbeidet med Oslo-politiet (i forbindelse med demonstrasjonen 21. september 2012, journ. anm.), sier Hussain.

– Vi fester ikke lit til disse uttalelsene, sier statsadvokat Frederik G. Ranke om Hussains forklaring om sin motivasjon for å bli med i Profetens Ummah.

Avfeier trussel mot mindreårig

Hussain er også tiltalt for trusler mot en da mindreårige gutt på en butikk i Oslo sentrum i desember 2015.

«Jeg vil gjennom advokaten til NN kom til å få vite hvem dette var og at hvis han fikk vite hvem det var kunne han hilse og si at han hadde Bhatti og brødrene etter seg, samt at han da ville være ferdig», skal Hussain ha sagt, ifølge tiltalen.

PST mener noe av årsakene til truslene skyldtes et vitneavhør av den 17 år gamle gutten som ble gjort i midten av juni i år. Avhøret er en del av en den omfattende straffesaken mot den kjente islamisten og en terrorsiktede Oslo-mann (18).

Hussain avfeier dette og har en helt annen versjon av møtet på matbutikken, hovedsakelig at samtalen var hyggelig og vennlig.

– Min versjon er veldig annerledes, spesielt når det gjelder det hatet han beskriver mot meg i avhør. Han sier at han har et hat mot meg og ønsker at jeg skal bli tatt, at jeg skal bli fengslet. Jeg forstår ikke det. Jeg har ikke hatt noen konflikter eller noe som helst med vedkommende, forklarte Hussain.