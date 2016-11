Hussain distanserer seg fra terrordømt hatpredikant

OSLO TINGRETT (VG) I 2012 fortalte Ubaydullah Hussain villig vekk om båndene mellom Profetens Ummah og britiske Anjem Choudary. Nå distanserer han seg.

«Profetens Ummah og Islam4UK knytter bånd. Alhamdulillah.»

Det skrev Ubaydullah Hussain på sin Facebook-profil i slutten av november 2012, samtidig som han la ut bildet øverst i denne saken.

– Vi hadde ingen påvirkning på hvordan de opererte, og de hadde ingen påvirkning på hvordan vi opererte, forklarer Hussain under rettssaken der han står tiltalt for rekruttering av medlemmer til IS, samt egen deltakelse i IS.

Knyttes til over 100 britiske jihadister



I september i år i England ble Anjem Choudary, lederen av den britiske islamistgruppen Islam4UK, dømt til fem og et halvt års fengsel for uttalt støtte til IS. Bakgrunnen for dommen var en rekke videoer publisert på YouTube der han blant annet argumenterte for Den islamske statens (IS) legitimitet.

Britisk politi mener Choudary kan knyttes til over 100 britiske jihadister, fra terroristene som drepte soldaten Lee Rigby i London til unge IS-rekrutter, ifølge The Guardian. Choudary er omtalt som en av de viktigste drivkreftene bak den europiske rekrutteringen til IS.



Besøkte Oslo



– Vi har svært god kontakt i utlandet med blant annet sheikh Anjem Choudary som fungerer som en slags rådgiver for oss. Vi deltar også i hans klasser på internett, skrev Ubaydullah Hussain i en e-post til VG høsten 2012.

Choudary bekreftet selv båndene:



– Jeg kjenner folk i Profetens Ummah, spesielt Ubaydullah Hussain, han er en god venn av meg. Han har kommet til England og jeg har kommet til Norge, sier Anjem Choudary til VG.

Ett av Oslo-besøkene til Choudary fant sted i august 2012, i forbindelse med en av rettssakene mot mulla Krekar. Da var han i Norge sammen med danskpakistaneren Shiraz Tariq, lederen av Danmarks svar på Profetens Ummah: Kaldet til islam.

TV 2 har publisert et gruppebilde fra besøket, hvor både Hussain, Choudary og Tariq er til stede.

Tariq ble senere høsten 2012 leder av en skandinavisk fremmedkrigerbrigade i Syria, som våren etter sverget troskap til IS, ifølge boken Danmarks børn i hellig krig.

– Ingen administrativ link



– Hva kan du si om din kontakt med Anjem Choudary? spør aktor og politiadvokat Anne Karoline Bakken Staff.

– Den oppstod ikke før jeg ble med i i Profetens Ummah, svarer Hussain.

Profetens Ummah ble et organisert miljø i forbindelse med en demonstrasjon foran Stortinget i januar 2012, men tok ikke navnet før en demonstrasjon utenfor Den amerikanske ambassaden i september samme år – samtidig som Syria-reisene fra Norge startet for fullt.

– Er du inspirert av ham? spør Bakken Staff.

– Kan ikke si at jeg ble inspirert av han. Men jeg hørte på noen av rådene hans og hans erfaringer fra England, svarer Hussain.

– Hva slags kontakt var det mellom Profetens Ummah og hans organisasjon?

– Jeg hadde stort sett kun kontakt med Anjem Choudary. Vi oppdaterte hverandre litt om situasjonen, på Skype eller via telefon. Tror vi snakket sammen på WhatApp også (chatteapp, journ. anm.).

Erkjenner visse likhetstrekk



– Hva var relasjonen mellom Islam4Uk og Profetens Ummah?

– Det var ingen adminsitrativ link, men vi snakket sammen fra tid til annen, svarer Hussain.

Han utdyper:

– De har vært aktive i media og jeg har vært aktiv i media. Det er visse likhetstrekk, men jeg kan ikke si at de to organisasjonene er helt parallelle. Det var ikke slik at den gang jeg var med i Profetens Ummah så hadde vi møter og så skulle man rådføre seg med dem. Det hendte at vi snakket med hverandre fra tid til annen.

Bakken Staff viser til et avhør med Hussain der han forteller at de har hatt mye kontakt.

– Ja, noen ganger, men andre ganger gikk det flere måneder uten kontakt, forklarer Hussain.

Aktoratet gikk i dag også gjennom telefonnumrene som var lagret på Hussains telefon. Syria-fareren og IS-jihadisten Torleif Angel Sanchez Hammer, halvt filippinsk, var blant annet lagret som «Ching Chong». Bastian Alexis Vasquez var lagret som «Abu Shani» og Omar Cheblal var lagret som «Abu Dujana.»