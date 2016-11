Hunden hadde kraniebrudd og måtte avlives etter profesjonell hundepass

Erik Fransson (32) reiste på ferie og satte bort Zarek hos en profesjonell hundepasser. Neste gang han så den irske setteren sin igjen, var den blind og hadde kraniebrudd.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

– Det er en nær og god venn som jeg har mistet. Alle som har hund vet at det er veldig, veldig tøft. Jeg har følt stor sorg, sier Erik Fransson til VG.

I romjulen i fjor reiste han på ferie til Bodø. Den irske setteren Zarek ble plassert hos en profesjonell hundepasser i 60-årene på Østlandet før avreise.

1. januar ble den irske setteren funnet ute alene med alvorlige skader.

– Zarek hadde en refleksvest med mitt telefonnummer på. De fortalte at hunden virket blind. Hundepasseren hadde dukket opp litt senere, da virket Zarek livredd, ifølge de to som ringte. De nektet å gi den til hundepasseren, sier Fransson.

Sjekk denne: Dette er de mest populære hunderasene

Den siste turen

Politiet hentet hunden og kjørte den til Veterinærhøgskolen i Oslo.

– Der fortalte de meg om skadene og tok prøver av Zarek. Den virket blind. Vi gikk en liten tur, det ble den siste turen. Veterinærens råd var at den måtte avlives, sier Fransson.

Obduksjonen påviste at den irske setteren hadde et brudd i kraniet. Fransson anmeldte den profesjonelle hundepasseren til politiet.

– Jeg var i kontakt med hundepasseren da dette skjedde. Han hevdet at Zarek var gal og at den måtte låses inn på et rom. Han fortalte at han var blitt bitt av hunden og la ut noen bilder i sosiale medier. Min teori er at han har gått løs på Zarek, og den har forsvart seg, sier Fransson.

Les også: Mattilsynet kan bli nødt til å avlive friske kjæledyr

I oktober tok Statsadvokatene i Oslo ut tiltale mot den profesjonelle hundepasseren. Mannen i 60-årene er tiltalt for brudd på dyrevelferdsloven – for å ha utøvd vold mot dyr eller hensatt dyr i hjelpeløs tilstand.

Fransson var ikke informert om tiltalen før VG tok kontakt.

– Her fortjener politiet all den skryt de kan få, for at de har tatt dette alvorlig og følger opp. Det er viktig for meg å understreke at jeg aldri har følt sinne mot hundepasseren. Mitt mål har vært å advare andre hundeeiere, for det kan virke som om han fortsatt leier seg ut som hundepasser, sier Fransson.

– Slang den i veggen, svimet av

Den profesjonelle hundepasseren sier at han måtte «slenge Zarek i veggen» for å forsvare seg.

– Det hele er en misforståelse. Det er ikke en sak. Jeg skulle til å klappe den da den bet meg i armen. Den ville ikke slippe, så jeg slang den i veggen. Den svimet av, men hadde ikke noen synlige skader. Jeg blødde noe jævlig og måtte til legevakten, da jeg kom tilbake var hunden borte, sier mannen i 60-årene.

Han mener at hunden må ha vært syk – hatt en infeksjon av noe slag.

– Den oppførte seg fint da vi var ute på tur. Mulig den har spist noe rottegift eller noe annet, jeg vet ikke. Jeg mener at de fant ut at den hadde en infeksjon – noe rabieslignende greier, sier hundepasseren.

– Det ble påvist at hunden hadde et kraniebrudd.

– Ja, det fikk den vel da jeg slang den i veggen, sier mannen i 60-årene.

Han forklarer at han fikk en «aggressiv infeksjon» etter at Zarek skal ha bitt ham.

– Jeg måtte gå på penicillin i to måneder, og ble fulgt opp av sykehuset på grunn av bakteriene som hunden hadde i seg.

– Gode referanser

Han bekrefter at han fortsatt leier seg ut som hundepasser. Mannen i 60-årene ser ingen grunn til å avvente videre hundepass til saken mot ham er avgjort i retten.

– Jeg passer hunder hele tiden og har mange gode referanser. Jeg håper det ikke blir fremstilt slik at jeg hater hunder, for det gjør jeg ikke. Den hunden var syk på en eller annen måte. Dette er ikke en sak, så jeg bryr meg ikke om at den skal opp for retten, sier han.

Mannen i 60-årene er også tiltalt for trusler og hensynsløs atferd mot en annen mann. Ifølge tiltalen uttalte han følgende til mannen: «Du er muslim. Det er det styggeste og verste ting i hele verden.»

Han er også tiltalt for brudd på besøksforbud mot den aktuelle mannen.

Rettssaken mot mannen starter i midten av januar.

Les også: Mostue raser mot egoistiske hundeeiere