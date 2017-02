Hotellsjef innrømmer å ha tent på Selje hotell

Mannen i 30-årene som var hotellsjef på Selje hotell da brant ned i november i fjor, har innrømmet at det var han som tente på.

Det opplyser hans forsvarer Per Kjetil Stautland til Bergens Tidende.

Politiet pågrep i desember tre personer for brannen på Selje Hotel, som skjedde natt til fredag 25. november. Alle tre var involvert i driften. Bergens Tidende meldte at en av politiets teorier gikk ut på at det dreier seg om forsikringssvindel.

Direktøren som nå har erkjent forholdet, sitter i varetekt.

Romfløyen på Selje hotell i Selje i Sogn og Fjordane ble fullstendig nedbrent. 37 mennesker som bor i nærheten av hotellet ble evakuert.