Hotelldirektør til drapssiktet syvbarnsmor: «Hallo, hva gjør du her? Og hvor er Øystein?»

KRISTIANSAND (VG) Kvelden før Øystein Hagel Pedersen (66) ble funnet død i hotellsengen, gikk brannalarmen. Da skal den nå drapssiktede kvinnen ha kommet ut i resepsjonen. Ekssamboeren Øystein kom aldri ut fra rommet, ifølge vitne.

I over tre år har drapsetterforskerne jobbet med å finne ut av det mystiske dødsfallet 6. april i 2014. Denne uken gikk politiet til aksjon og pågrep en 42 år gammel syvbarnsmor.

Politiet mener hun drepte sin tidligere samboer, 66 år gamle Hagel Pedersen.

Fra avhørte personer og andre kilder har VG fått opplyst at politiet har brukt såkalte skjulte etterforskningsmetoder i drapssaken, blant annet telefonavlytting. Det er også gjennomført flere vitneavhør og tekniske undersøkelser – blant annet DNA-tester.

Politiet: Ønsker vurdering av tilregnelighet

I januar 2016 ble også Kripos koblet inn i saken. Det som tegner seg som en intens drapsetterforskning har pågått i det stille, uten at omverdenen har fått nyss om den.

FUNNET HER: Øystein Hagel Pedersen ble funnet død her i april 2014, hvor First Hotel lå i sin tid. Foto: Lise Skogstad / , VG

Mistanken mot den 42-årige kvinnen er blitt gradvis styrket, ifølge politiet. I tillegg til drapet på 66-åringen, er syvbarnsmoren også siktet for drapet på sin egen far tilbake i 2002.

FUNNET DØD: Øystein Hagel Pedersen (67) ble funnet død på et hotellrom på First Hotel i Kristiansand i april 2014. Foto: Privat

Turbulent forhold

42-åringen er den tidligere samboeren til avdøde Hagel Pedersen.

Av rettsdokumenter fremgår det at den nå drapssiktede 42-åringen og Hagel Pedersen traff hverandre og innledet et forhold tidlig på 2000-tallet. Etter hvert fikk de barn sammen.

Familiemedlem: – Vi har alltid tenkt at det var noe rart

Forholdet mellom de to blir beskrevet som «fra og til» – og tidvis svært turbulent.

Politiet var i kontakt med dem grunnet en konflikt i 2005, ifølge rettsdokumentene. Senere kjempet de to en rettslig kamp om hvem som skulle ha omsorgen for barna.

Vitner: – Syvbarnsmoren var i bisettelsen

Den 42-årige kvinnen ble på et tidspunkt i 2011 ilagt et besøksforbud mot Øystein Hagel Pedersen.

Barna og rundene i rettssystemet, som senere ble til en kamp mot den lokale barnevernstjenesten, gjorde at de to hadde tidvis kontakt med hverandre.

• Lørdag kveld 5. april



– Middagsavtale

Den drapssiktede kvinnen skal ha avtalt et møte med sin tidligere samboer, Hagel Pedersen.

– TELEFONAVLYTTET: Denne 42 år gamle mannen skal ifølge seg selv ha blitt telefonavlyttet. Han er en nær venn av den nå drapssiktede kvinnen. Foto: Helge Mikalsen , VG

En av kvinnens venner forteller til VG at han kjørte henne til Kristiansand sentrum denne lørdagskvelden.

– Hun skulle spise middag med ham, sier vennen.

Vennen har vært i avhør hos politiet en rekke ganger. I går møtte han til et nytt avhør hos drapsetterforskerne på Kristiansand politistasjon.

– Var redd

En gang i løpet av denne kvelden skal Hagel Pedersen ha ringt til en kvinne han hadde et nært forhold til.

– Han var redd. Han spurte om jeg kunne hente ham, men jeg hadde ikke anledning til det, forteller kvinnen til VG.

«Hvor er Øystein?»

Sent lørdag kveld ble brannalarmen på First Hotel utløst. Gjestene på hotellet og det tilhørende diskoteket må evakuere. Hotelldirektør Torfinn Johansen (58) møtte den nå drapssiktede kvinnen i resepsjonen:

– Jeg sa: «Hallo, hva gjør du her? Du har ingenting å gjøre her. Du er ikke velkommen. Og hvor er Øystein?»

Hotelldirektøren og Hagel Pedersen var venner, og han kjente til det problemfylte forholdet som kameraten hadde til kvinnen. Han reagerte på hvorfor vennen ikke var å se i resepsjonen.

HOTELLDIREKTØR: Torfinn Johansen var en nær venn av Øystein Hagel Pedersen. Som hotelldirektør fant han vennen død, med hodet ned i puten, forteller han. Foto: Helge Mikalsen / , VG

– For meg var det veldig underlig. Normalt sett ville han reagert på en brannalarm. Da jeg spurte henne hvor Øystein var, fikk jeg ikke svar på det, sier hotelldirektøren, som mistet kvinnen av syne og måtte avklare situasjonen med brannalarmen.

Hotelldirektør: – Jeg fant vennen min død på rommet

• Søndag 6. april:



– Hodet ned i puten

Søndag formiddag banket rengjøringspersonellet på døren til hotellrommet til Hagel Pedersen. Det var ikke svar å få. Kort tid etter banket hotelldirektøren på døren.

– «Nå er det på tide å stå opp, vi må rengjøre rommet ditt», sa jeg. Da vi ikke fikk svar, åpnet jeg døren. Han lå med hodet ned i puten. Det reagerte jeg på, så jeg gjentok: «Nå er det på tide å stå opp. Vi må rengjøre rommet ditt», forteller Johansen.

Hotelldirektøren tok tak i vennens ben – og kjente at det var kaldt.

– Jeg sa: «Nå må du våkne, du må stå opp». Da forsto jeg at noe var galt. Jeg snudde meg til vedkommende som skulle rengjøre rommet, og sa: «Her er det noe galt, jeg tror faktisk han er død».





– Piller på nattbordet

Hotelldirektøren ringte til politiet, som videre kontaktet ambulanse. Hagel Pedersen ble konstatert død da ambulansemannskapene kom til stedet.

– Rommet så helt normalt ut. Det lå piller strødd utover nattbordet. Det reagerte jeg på. Vi snakket om pillene i resepsjonen. Vi var i sjokk. Jeg personlig hadde ingen tro på at det var en naturlig død, sier Johansen.

Ifølge TV2 skal pillene ha vært sovepiller Det har ikke lykkes VG å få bekreftet denne opplysningen. Ifølge flere vitner VG har snakket med var den 42 år gamle kvinnen den siste som så Hagel Pedersen i live.

Sperret av rommet

Natt til 6. april meldte politiet i Agder om kontroll av kjøretøyer i Arendal, to menn som ble bortvist fra et utested i Grimstad. Og kranglete, full mann i Dronningens gate i Kristiansand – men ingenting hverken da eller den påfølgende dagen om dødsfallet på First Hotel i samme gate.

Saken ble heller ikke omtalt i media.

Hotelldirektøren forteller at politiet sperret av og gjorde kriminaltekniske undersøkelser av rommet hvor 66-åringen ble funnet. Dødsfallet ble betraktet som mistenkelig, og avdøde ble fraktet til obduksjon ved Rettsmedisinsk institutt i Oslo.

Politiet skal senere ha gjort flere undersøkelser på First Hotel. Blant annet sjekket etterforskerne desibel på lydanlegget når brannalarmen ble utløst.

Mistanken mot den 42-årige kvinnen er blitt gradvis styrket siden høsten 2014, ifølge politiet.

Normalt sett tar det noen måneder før politiet får den såkalte endelige obduksjonsrapporten med toksikologiresultater – som sier noe om mulig forgiftning.

Ifølge TV2 skal man ha funnet rester av sovemedisiner i 66-åringens blod, samme medisin som ble funnet på nattbordet på hotellrommet. VG har ikke fått bekreftet denne opplysningen.

Stjålet kredittkort

I tillegg til vitneopplysninger, fikk politiet inn annen informasjon som gjorde at de knyttet den nå drapssiktede 42-åringen til åstedet.

Av rettsdokumenter fremgår det at politiet denne dagen anmeldte henne for å ha stjålet et kredittkort som tilhørte Øystein Hagel Pedersen.

– Dette var den natten [han] døde, står det i en dom hvor kvinnens kontakt med politiet blir omtalt.

Kvinnen ha forsøkt å ta ut penger fra en minibank med kredittkortet, men lyktes ikke, ifølge TV2. VG har ikke fått bekreftet denne opplysningen.

Prest på døren

Vennen til den nå drapssiktede kvinnen forteller at han var hos henne da hun fikk dødsbudskapet. Dette var dagen etter han kjørte henne til middagsavtalen med Øystein Hagel Pedersen.

– Jeg hadde kjørt hjem til henne for å høre hvordan hun hadde det. Da jeg var der, kom det en prest på døren som fortalte at Øystein var funnet død. Hun gråt ikke, men ga uttrykk for at dødsbudskapet var en tung beskjed å få, forteller mannen.

42-åringen ble ifølge politiet rutinemessig avhørt etter dødsfallet på hotellet. Ifølge vennen er hun blitt avhørt to ganger før hun denne uken ble pågrepet for drapet.